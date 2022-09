Após prorrogação, Unicentro encerra inscrições para o Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (Unicentro) encerra as inscrições para o Vestibular 2023 neste domingo, dia 18 de setembro. Inicialmente, o prazo chegaria ao fim na última quarta-feira, mas a instituição estendeu o período de inscrição até hoje.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 deste domingo (18), exclusivamente por meio do site da Unicentro. Já o pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até amanhã, segunda-feira (19). De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 150.

Os estudantes de baixa renda, que são egressos de escolas públicas e que não possuem curso superior puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição. A Unicentro já divulgou as respostas dos pedidos em seu site.

Vestibular 2023

A aplicação das provas do Vestibular 2023 está prevista para o dia 6 de novembro. De acordo com o edital, a aplicação das provas terá cinco horas de duração. Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Guarapuava, Irati, Cascavel, Chopizinho, Coronel Vivida, Londrina, Pitanga e Prudentópolis.

A prova será constituída por questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. Haverá também questões específicas sobre disciplinas que variam de acordo com cada curso.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unicentro está ofertando 1.300 vagas para diversos cursos de graduação. As oportunidades são para cursos ministrados nos campi de Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.

Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Resultado

A publicação do resultado final está prevista para o dia 2 de dezembro. Na mesma data a Unicentro deve publicar a convocação da 1ª chamada com as orientações para as matrículas dos aprovados.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

