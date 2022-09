Após três anos, principal evento de games do Brasil volta acontecer em sua maior edição 

Depois de três anos, a Brasil Game Show (BGS) vai ter uma nova edição presencial. O evento, que está em sua 13ª edição, foi impactado pela pandemia de covid-19 e agora, com a volta ao “novo normal”, promete trazer sua maior edição – pelo menos em termos de duração. Serão sete dias de evento, ocorrendo durante os dias 6 e 12 de outubro, com a participação de 400 expositores e mais de 3 mil influenciadores.

LEIA MAIS: Mercado brasileiro de games ultrapassou R$ 10 bilhões em exportações

A BGS, como é chamada pelos fãs, ocorre desde 2009, quando ainda era Rio Game Show e era realizada na capital fluminense. Antes da pandemia, o evento ocorria anualmente em São Paulo (SP), onde vai acontecer novamente, ocupando todos os pavilhões do centro de eventos ExpoCenter Norte.

O evento atrai o público pela possibilidade de jogar os principais games do mercado. Mais de 1,8 milhão de pessoas já visitaram o evento ao longo de suas 12 edições passadas, encarando filas para ter o gostinho de lançamentos e também competir com outros jogadores nos principais games de luta, esportes, entre outros.

Também não ficam de fora os videogames clássicos. Há uma área exclusiva com arcades, aquelas máquinas de jogos que se via em bares ou até mesmo em locais especializados, bem famosas nas décadas de 1980 e 1990. Em 2019, na última edição presencial do evento, a área de 1,5 mil m² contou com mais de 150 máquinas de pinball e outros jogos em que os visitantes puderam se divertir com grandes clássicos, simuladores de corrida, jogos de luta e lançamentos.

PlayStation promete maior estande de todos os tempos

Claro que o principal chamariz do público são as grandes marcas de videogame. Este ano, a PlayStation terá um estande com mais de 1 mil m², o maior da história da feira para uma única marca. Segundo a direção do evento de games, o público poderá jogar os principais jogos exclusivos de PS4 e PS5 de graça em todos os dias.

A PlayStation também promete trazer ao Brasil outras atrações e até surpresas. Curiosamente, este deve ser único evento de games na América Latina que contará com a participação da fabricante de games este ano. Para quem gosta da marca, talvez haja a chance de ter um gostinho do próximo jogo exclusivo, o God of War Ragnarök, anunciado para novembro.

Quem também marca presença no evento é a Nintendo, marca tradicional do setor de games e dona do Mario (aquele mesmo). A BGS não anunciou qual seria o tamanho do estande da fabricante japonesa, mas a expectativa é por algo que chame a atenção tanto quanto seus jogos.

Recentemente, a empresa anunciou a data de lançamento do The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, marcada para 12 de maio do ano que vem. Devido a data ainda distante, não devemos ter novidades acerca do game, que é a sequência do elogiado The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Mais marcas devem participar

As principais fabricantes de computadores e periféricos também devem participar do evento, buscando atrair os “jogadores de PC”. Entre elas, está a Acer, que vai deixar a disposição para serem experimentados suas máquinas das linhas Predator Triton SE 300, Triton 500 SE, Predator Helios 300, Nitro 5 e acessórios e monitores destas famílias. O destaque ficará com a possibilidade de experimentação da linha SpatialLabs, que proporciona uma experiência 3D sem a necessidade de óculos.

A Logitech, fabricante de periféricos como mouses e teclados, vai levar um estande de 500 m² ao evento. A empresa aposta em show de cores, luzes e espaços instagramáveis para atrair consumidores ao local, além de uma área de games free play, com jogos para PC e cockpit equipados com os produtos da marca. A Logitech ainda promete promoções em produtos e terá um palco para o público interagir com times, lançamentos e a presença de muitos parceiros da marca, incluindo salas de streaming.

Outras marcas, fora do mundo dos games, também farão parte do evento. TikTok e Marvel são duas que estarão marcando presença. Já a Xbox, uma das principais fabricantes de videogame, não fará parte do evento este ano.

Serviço BGS 2022

Quando: 06 a 12 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: 13h às 21h

Site oficial: https://www.brasilgameshow.com.br/