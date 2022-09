Aprenda a cultivar quaresma em seu jardim

Se você é um jardineiro de mão cheia, deve saber que, com a chegada da primavera, muitas espécies de plantas estão para florescer nessa época. Quer aprender a cultivar quaresma em casa? Pois, veja as melhores dicas para que o plantio da flor seja eficiente, e possa florir em todas as primaveras.

Por que cultivar quaresma? Entenda um pouco sobre essa planta

A quaresma atende por muitos nomes, como: quaresmeira, cuipeúna, flor-de-maio, pau-de-flor, entre muitos outros.

Essa planta, na verdade, se apresenta como uma espécie de árvore ou arbusto. E é muito fácil de encontrar nas regiões de mata atlântica. Logo, se você está pensando em cultivar quaresma, fique sabendo que essa é uma planta nativa do território brasileiro.

Ela tem maior aparecimento nas regiões sul e sudeste do Brasil. Sendo muito comum serem vistas nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de São Paulo e Rio de Janeiro.

Aliás, essa árvore pode chegar a incríveis 12 metros de altura. E é muito comum ser usada como planta ornamental em cidades e casas, pois possui um tamanho perfeito que seu cultivo seja feito em calçadas e quintais.

Além disso, suas raízes não costumam agredir as pavimentações, sendo uma das plantas preferidas para enfeitar essas áreas.

O nome da quaresmeira se deve ao período que ela floresce, que se dá por volta da época da quaresma. Também costuma florescer na estação da primavera, ainda que seu desabrochar no outono seja considerada mais intensa e bonita. Com isso, pode ser considerada uma planta perene, com sua florada bianual.

Ademais, suas flores são brancas e podem ficar com o miolo avermelhado. Embora existam versões da quaresmeira com flores roxas, para conseguir essa tonalidade só é possível apenas através de mutações e híbridos.

Costumam preferir dias quentes e de sol. Também gostam de luz direta em suas folhas, sendo o melhor ambiente para se desenvolverem os locais quentes e muito bem iluminados.

E por fim, sua madeira pode ser utilizada para confecção de outros itens leves, como caixas e brinquedos.

Primeiros passos para cultivar quaresma em casa

Agora que você já aprendeu as principais características dessa árvore de flores, aprenderemos a como cultivar quaresma no quintal de sua casa, deixando o local ainda mais bonito e ornamentado.

Para começar o cultivo, o modo mais simples é adquirir uma muda da quaresma em uma floricultura ou comércio semelhante.

Escolha uma muda que esteja mais crescida e saudável, para desse modo garantir que a quaresma possa se desenvolver sem contratempos. É indicado que a muda já tenha mais de um ano de vida para haver mais sucesso no seu cultivo.

Por se tratar de uma planta nativa da Mata Atlântica, vale destacar que seu clima favorito é úmido, tropical ou subtropical e até equatorial. Ainda que a quaresma se comporte bem em lugares de clima mais frio, seu desenvolvimento é mais eficiente em lugares com climas mais temperados e sol direto.

Além disso, atente-se para suas necessidades quando for cultivar quaresma, como solo rico em matéria orgânica, e locais que possuam sol pleno.

Passo a passo para plantar a quaresma

Agora, veja como realizar o plantio e cultivar quaresma no seu jardim. O processo é bem simples. Pois, a planta costuma se desenvolver muito bem. Mas é necessário se atentar a algumas exigências.

Inicialmente, encontre um local em que o sol seja constante durante a maior parte do dia, e o solo seja profundo. Pois, esse é o lugar onde você cultivará sua quaresma.

Cave um buraco com espaço para a muda. A propósito, prefira que o solo seja preparado antes com matéria orgânica e bastante fértil. Logo após, plante a muda com cuidado, cobrindo sua base com terra. Contudo, sem apertar muito para que a planta tenha facilidade de expandir suas raízes.

Lembre-se de se atentar à sua rega, a irrigação em excesso pode apodrecer as suas raízes. Então, molhe a planta quando a terra superior estiver seca. E se necessário, coloque o dedo ou a mão para verificar a umidade do local.

Sua primeira florada pode acontecer entre 1 e 2 anos após seu plantio. Este fator dependerá unicamente cuidados e do tamanho da muda utilizada.

Ao pensar em cultivar quaresma, lembre-se dessas dicas para que o plantio seja mais eficiente. Por fim, compartilhe fotos de sua flor, e não deixe de mostrar o artigo para seus amigos.