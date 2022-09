Aprenda como cultivar orelha de burro em seu jardim

As suculentas são plantas muito populares para ornamentação interna e externa. Costumam ser plantas de fácil cultivo, multiplicação. Além disso, também são simples de se cuidar, pois não precisam de muita atenção.

A orelha de burro é uma espécie de suculenta bastante bonita e fácil de plantar. Sabendo disso, hoje separamos algumas dicas de como cultivar esta espécie. E melhor: tanto em vaso como no jardim. Por isso, continue a ler para saber quais cuidados você deve ter com essa plantinha.

Descubra como cultivar orelha de burro

Está pensando em cultivar orelha de burro? Você sabia que essas plantinhas fazem parte das famílias das kalanchoes. Aliás, sabia que estas, por sua vez, são consideradas um gênero de suculentas?

Pois é, as suculentas se estendem para muitas espécies e variações. Esse tipo de planta se tornou muito popular nos últimos anos. Ainda mais, para ornamentar o interior das casas e também os jardins.

Isso se deve ao fato de que elas não requerem grande atenção diária. As suculentas não precisam de regas constantes. Além disso, se adaptam muito bem a ambientes de meia sombra ou sol pleno.

Elas podem ser reproduzidas facilmente. Para isso, basta usar uma folha saudável para cultivar uma muda.

E é claro, são espécies que podemos encontrar em muitas cores, formatos, tipos e tamanhos. Logo, sendo bastante versáteis para qualquer ambiente.

A orelha de burro, por ser tecnicamente suculentas, segue esse padrão de cuidados e cultivos. Ela apresenta folhas compridas com espessura grossa. A cor é verde com pequenas manchas em tom mais escuro, distribuídas por áreas aleatórias da planta.

Elas costumam ter um crescimento em velocidade moderada, mas podem atingir tamanhos bastante grandes ao longo dos anos. Por isso, conheça mais sobre essa planta, e veja como cultivar orelha de burro no seu jardim, ao longo do texto.

Conheça a orelha de burro, uma espécie de kalanchoe incrível para cultivar no seu quintal

Se você procura por uma folhagem bonita e fácil de cuidar, então a orelha de burro é a planta para você!

Da família das kalanchoes, a orelha de burro é uma suculenta que pode crescer a tamanhos gigantes. Além disso, ainda pode liberar pendões com flores, após alguns anos de seu cultivo.

Suas folhas são ovais e bastante longas, podendo chegar até 50 cm de comprimento, além de possuírem um leve serrilhado nas suas bordas.

Elas possuem cor verde, que podem se tornar avermelhadas conforme a maturidade da planta. Também possuem manchas que são inicialmente verdes escuras. No entanto, ao decorrer do tempo, podem escurecer para tons de marrom ou até preto, a depender da quantidade de sol e da luz recebida.

Suas flores aparecem ao topo de um caule que sai do centro da planta, e permanecem em forma de cachos, possuindo cores avermelhadas e amareladas.

Quanto ao cultivo, o desenvolvimento ocorre tanto em sol pleno, quanto em meia sombra. Ademais, gostam de solo arenoso, sem ser muito encharcado.

Então, veja no próximo tópico, os procedimentos de como cultivar orelha de burro em jardins e vasos.

Como realizar um bom cultivo dessa suculenta?

Aprenda os truques de como cultivar orelha de burro e propagar essa suculenta para ter muitas mudinhas.

Se você pretende cultivar a orelha de burro direto no chão de sua horta, é recomendável que escolha uma área que garanta horas de sol. E também forneça sombra.

Ainda que essa suculenta seja uma planta de sol pleno, elas podem ter suas folhas ressecadas e queimadas se ficarem expostas ao calor por muito tempo.

Em seguida, prepare o solo com substrato rico em minerais. A mistura ideal deve possuir 2 partes de areia grossa para 2 partes de terra para canteiro e 1 parte de terra vegetal.

Além disso, adicione à mistura uma quantidade de matéria orgânica. Aliás, o solo deve ter facilidade para drenagem, pois as raízes podem apodrecer.

Adubar a planta com farinha de osso trimestralmente também pode ser ideal para que ela se desenvolva melhor.

Para a rega, espere que o substrato superior esteja seco. Evite regas excessivas, pois o afogamento e apodrecimento das suas raízes pode ocorrer.

Sua propagação se dá através das mudinhas que nascem na ponta de suas folhas. Por isso, é bastante fácil multiplicar as orelhas de burro. Uma vez que as mudas aparecem espontaneamente ao longo do tempo, na própria planta, e já prontas para o cultivo.

Gostou desse artigo de como cultivar orelha de burro? Então, que tal compartilhar essas dicas de jardinagem com mais pessoas? Até mais.