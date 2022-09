Arteris reúne novas vagas no Sul e Sudeste

Em busca de novos talentos para compor seu time, a Arteris reúne novas vagas de emprego nas regiões Sul e Sudeste. A empresa, que é atualmente uma das maiores companhias do setor de concessão de rodovias do Brasil em quilômetros administrados, com mais de 3.250 km em operação, oferece chances para atuação em diferentes cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

As contratações visam atender a uma demanda das sedes administrativas e, também, das atividades operacionais rodoviárias.

Há oportunidades para estagiário(a) de segurança do trabalho, coordenador(a) de segurança do trabalho, analista de controladoria, analista de RI, analista de planejamento, analista financeiro, analista de projetos financeiros, analista de planejamento financeiro, analista de comunicação, analista de suprimentos, analista de gestão operacional, estagiário(a) administrativo(a), inspetor(a) de tráfego, operador(a) de 0800, consultor(a) de processos, analista de sistemas, analista de controladoria, operador(a) de pedágio, operador(a) de guincho, líder de equipe de pedágio, analista de engenharia, assistente de engenharia e analista de meio ambiente. Outras chances estão disponíveis para os cargos de analista de qualidade, inspetor(a) de fiscalização, operador de balança, auxiliar de balança, jovem aprendiz administrativo(a), assistente administrativo(a) PCD, operador(a) de CCO, analista de recursos humanos, assistente de faixa de domínio e técnico(a) de segurança do trabalho.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa tem chances para todos os níveis de escolaridade – de nível médio ao superior, com pós-graduação, inclusive. Para a empresa, mais do que cumprir os requisitos técnicos, os profissionais devem respeitar seus valores e premissas corporativas, colaborando diretamente com a continuidade da qualidade na prestação de serviços destinados aos usuários de rodovias.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site www.bizut.com.br/paginas/arteris para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.