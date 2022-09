As 10 melhores alternativas do FirstRowSports para 2022 (lista fresca)

Quem não gosta de assistir esportes? Se você gosta de assistir esportes e transmiti-los online, já deve ter ouvido falar do FirstRowSports. Um dos principais sites de streaming de esportes é o FirstRowSports, onde você pode assistir a uma variedade de eventos esportivos.

Mesmo que o serviço faça um excelente trabalho de transmissão de jogos ao vivo, ocasionalmente pode haver problemas. Além disso, devido a limitações geográficas, o site pode não estar acessível em alguns locais.

Então, o que você deve fazer se o FirstRowSports não estiver funcionando e você precisar ver um jogo ao vivo? Nesse caso, existem alternativas do FirstRowSports que você pode escolher. Embora o FirstRowSports não possa ser combinado, várias alternativas permitem transmitir esportes. Este artigo lista várias alternativas do FirstRowSports que você pode encontrar online.

O que é FirstRowSports?

FirstRowSports é um site online que pode ser usado para transmitir partidas esportivas como críquete, vôlei, basquete, boxe e muito mais. É gratuito e você pode acessá-lo sem registro. Você precisa de uma conexão com a internet para usar este site. Possui vários recursos, incluindo-

As partidas transmitidas são de alta qualidade.

Você pode transmitir partidas sem pagar taxas de assinatura.

Os disponíveis aqui estão todos atualizados, e as partidas ao vivo também são transmitidas.

O site carrega rápido sem qualquer buffer.

O site é simples de usar, pois foi projetado.

Alternativas do FirstRowSports

Se você não conseguir transmitir esportes no FirstRowSports, considere as seguintes alternativas do FirstRowSports:

Assista ESPN

Assista ESPN é provavelmente um dos melhores alternativas ao FirstRowSports. A plataforma é apenas para assinantes dos EUA, portanto, se você estiver fora dos EUA, não poderá acessar este site. É simples de usar e permite que você assista a partidas esportivas ao vivo. Ele também fornece o streaming de partidas mais recente gratuitamente. Esportes como rugby, futebol americano, basquete, softbol, ​​tênis, luta livre, lacrosse, hóquei e muitos outros são transmitidos no site.

Laola1 TV

A Laola1 TV oferece transmissão ao vivo de partidas esportivas em alemão e em inglês. As partidas disponíveis aqui estão em qualidade HD. O site é muito fácil de usar e também atraente. Ele mostra muitos esportes aqui, como vôlei, futebol, badminton, handebol e muitos outros de seus favoritos. Este site é bom para ir se você quiser transmitir seu esporte favorito.

YuppTV

A YuppTV, também conhecida como Live TV, transmite partidas esportivas, séries e filmes. É uma plataforma de streaming disponível em vários idiomas, como russo, espanhol, inglês, italiano e muitos outros. Ele transmite esportes como futebol, hóquei, NBA, corrida, basquete e muitos outros. Você não ficará desapontado com a qualidade de streaming fornecida pela plataforma.

Caixa VIP

O VIP Box também é um dos sites de streaming de esportes mais bem avaliados. Este site fornece a transmissão ao vivo de esportes gratuitamente. Este site tem esportes como futebol, futebol, basquete e muitos mais. Ele também fornece as partidas com a melhor qualidade de vídeo e você pode ajustar a qualidade de acordo com sua preferência. A interface do usuário é fácil de navegar, então você não terá muita dificuldade em encontrar a partida esportiva que deseja transmitir.

Stopstream

O Stopstream é conhecido por transmitir vários eventos esportivos e de jogos online. As partidas são bem organizadas, então não há problema em encontrar uma partida em particular. Jogos de esportes como Futebol, Hóquei, Tênis, Golfe, Ciclismo, etc., estão no site. Você pode ver a programação das partidas que serão realizadas.

Rojadirecta

Então, outro melhor alternativa ao FirstRowSports é Rojadirecta. Ele também oferece uma enorme variedade de eventos esportivos e de jogos em todo o mundo. A principal vantagem deste site é que você também pode baixar os vídeos e assisti-los mais tarde. Não apenas você pode encontrar as partidas atuais que são transmitidas ao vivo no site, mas também possui um amplo banco de dados de partidas anteriores. Assim, você também pode encontrar correspondências mais antigas no site.

Riscar

Este site também oferece transmissão ao vivo dos jogos e esportes. Este site pode ser usado para assistir esportes em smartphones, computadores e outros dispositivos. O site transmite esportes como futebol, basquete, beisebol, hóquei, futebol, MotoGP, Fórmula 1 e vários outros. Várias competições são transmitidas aqui, como NFL, NBA, MLB, UFC, EPL, etc. As partidas são organizadas por categoria esportiva, então fica fácil encontrá-las no site. Todas as qualidades deste site fazem dele a melhor alternativa ao FirstRowSports.

fuboTV

Este também é um site de streaming que oferece partidas ao vivo e é uma ótima alternativa ao FirstRowSports. Ele mostra as partidas ao vivo de jogos como basquete e futebol. Várias competições como NBA, NFL, MLB, NHL e MLS são transmitidas ao vivo no site. Além de esportes, você também encontrará séries de TV e filmes na plataforma. Ele pode ser acessado em seu celular, smart TV, PC e tablet.

Sportlemon TV

A Sportlemon TV também é uma alternativa ao FirstRowSports. O site permite que você escolha partidas com base na sua região e horário. Muitos esportes estão disponíveis neste site, como futebol, tênis, hóquei, boxe, basquete, críquete e muitos mais. É também o site mais difundido. Você pode obter acesso a este site gratuitamente.

Conclusão

Houve menos casos em que as pessoas relataram FirstRowSports não está funcionando. Se, por algum motivo, você não conseguir transmitir esportes no FirstRowSports, com certeza, você tem as alternativas do FirstRowSports listadas neste artigo que você pode usar.

LEIA TAMBÉM: