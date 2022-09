As 10 principais maneiras de corrigir o Apple Pencil 1ª e 2ª geração que não carrega

Os iPhones e iPads da Apple são continuamente aprimorados com acessórios fabulosos. Lápis de maçã estão entre eles. No entanto, duas versões do Apple Pencil serão projetadas para funcionar com um modelo diferente de iPad.

Há uma diferença em como cada versão é cobrada. Usando o iPad emparelhado com o Pencil, você pode carregá-lo rapidamente sem um carregador ou hub alimentado. Recentemente, os usuários reclamaram que o O Apple Pencil não está carregando.

Pode haver várias razões pelas quais o O Apple Pencil não está carregando, mas aqui neste guia, mencionamos algumas correções que você pode usar para resolver esse erro. Então, vamos verificar como corrigir o problema de não carregamento do Apple Pencil.

Compatibilidade com Apple Pencil e iPad

Antes de verificar as correções para resolver o problema de não carregamento do Apple Pencil, é importante saber se o seu dispositivo é compatível ou não com o Apple Pencil. Então vamos começar:

Apple Pencil 1ª geração:

iPad Pro 10,5 polegadas iPad Pro de 9,7 polegadas iPad (9ª geração) iPad (6ª, 7ª e 8ª geração) iPad mini (5ª geração) iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª e 2ª geração) iPad Air (3ª geração)

Apple Pencil 2ª geração:

iPad Pro de 11 polegadas (1ª, 2ª e 3ª geração) iPad mini (6ª geração) iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª, 4ª e 5ª geração) iPad Air (4ª geração)

Portanto, se você achar que seu dispositivo é compatível, deverá executar essas correções e verificar se isso ajuda.

Corrigir o Apple Pencil não funciona problema 2022

Há muitas novas opções disponíveis com o Apple Pencil. Ele permite que você desenhe, escreva e marque no seu iPad. Se você usa o Apple Pencil com frequência, sabe como essa ferramenta pode ser conveniente para assinar documentos, esboçar ideias e fazer anotações.

Quando de repente para de carregar, pode ser frustrante. Mas, nada para se preocupar, pois temos correções para resolver esse problema. Portanto, se o seu Apple Pencil não estiver carregando, certifique-se de realizar estas correções:

Tente reiniciar o iPad

Às vezes, é possível corrigir os problemas do seu dispositivo simplesmente reiniciando-o. Quando o Apple Pencil não funciona no iPad devido a uma falha ou bug, você pode reiniciá-lo para corrigir o problema. No entanto, em muitos casos, os usuários relataram que o Apple Pencil começa a carregar novamente quando eles reiniciam o iPad.

Então, você também deve tentar isso. Enquanto isso, conecte seu Apple Pencil ao seu iPad novamente e verifique se ele começa a carregar após a reinicialização. No entanto, se você achar que o problema ainda está ocorrendo, não se preocupe, pois temos mais correções para esse problema mais adiante neste artigo. Então, vamos tentar todos eles.

Deixe o lápis carregar durante a noite

Se a bateria do Apple Pencil estiver descarregada e você não a tiver usado por muito tempo, pode levar algum tempo até que o iPad mostre o carregamento. No entanto, em muitos casos, vimos esse problema que é corrigido ao carregá-lo por algum tempo. Se o Pencil estiver carregando, você poderá ver o status do carregamento após cerca de 15 minutos.

A janela do widget Bateria, Configurações ou Exibição Hoje permite que você veja como o Apple Pencil está carregando. Portanto, depois disso, deixe-o durante a noite carregando e verifique se o problema de não carregamento do Apple Pencil foi resolvido ou não.

Verifique a conexão do Apple Pencil

Uma superfície plana deve ser usada ao carregar o Apple Pencil para evitar interferência de superfícies irregulares, como um sofá. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que o iPad e o Apple Pencil estejam em uma superfície uniforme e lisa.

O lápis também deve estar alinhado com a borda do iPad ou totalmente conectado ao iPad. Você deve fazê-lo, pois muitos usuários descobriram anteriormente que o Apple Pencil não está funcionando apenas porque não está conectado corretamente ao seu iPad. Portanto, certifique-se de conectá-lo corretamente e verifique se ele começa a carregar ou não.

Certifique-se de carregar seu iPad

Geralmente é possível carregar o Apple Pencil mesmo que a bateria do iPad esteja fraca. No entanto, pode haver razões pelas quais ele não está disponível, como pequenas falhas, um problema com a versão do iPadOS ou outro problema. Certifique-se de carregar o iPad e o Apple Pencil antes de conectá-los. Então, você deve tentar isso e ver se funciona.

O problema de carregamento do Apple Pencil pode ser corrigido atualizando seu iPad se os métodos anteriores não funcionarem. Os desenvolvedores da Apple podem resolver o problema apenas se o problema estiver relacionado a um sistema operacional desatualizado. Aqui estão os passos que você precisa seguir para atualizar seu iPad:

Vou ao definições no seu iPad. Em seguida, selecione Configurações Gerais . Toque Atualização de software no topo. Deixe seu iPad procurar atualizações. Clique no Baixar e instalar botão se algum for encontrado.

Quando a atualização estiver concluída, tente novamente carregar o Apple Pencil para verificar se está carregando ou não. No entanto, provavelmente, ele irá ajudá-lo a resolver esse problema. Mas, se você ainda estiver com o mesmo problema, tente os outros métodos que mencionamos aqui.

Verifique se a porta do iPad e o conector do lápis estão limpos

O conector do Apple Pencil acumula poeira com o tempo, principalmente a porta Lightning do iPad. Você deve limpar o conector do Apple Pencil, bem como a porta do iPad, se tiver problemas de carregamento com o Pencil.

Usando um pano macio, você pode limpar o conector do lápis. Mas, certifique-se de que o conector não seja danificado durante a limpeza. Use um pequeno objeto não condutor, como um palito de dente ou uma escova muito pequena e macia para remover a poeira da porta de iluminação do iPad.

Como alternativa, você pode levar os dois dispositivos a uma Apple Store ou serviço autorizado se estiver preocupado em danificar as peças.

Reconecte o Apple Pencil

Pode ser necessário desemparelhar o Apple Pencil e emparelhá-lo novamente com o iPad. Você pode usar esse método para corrigir um problema se ele ocorrer quando os dispositivos estiverem emparelhados. Você pode desemparelhar o Apple Pencil e emparelhá-lo com o iPad seguindo estas etapas:

No seu iPad, abra o Definições aplicativo. Navegue até o Bluetooth definições. A seguir, ligue Bluetooth se já não for. Você pode encontrar o ícone de informações (eu) ao lado da conexão do Apple Pencil e toque nela. Depois, selecione Esqueça este dispositivo . Você pode esquecer seu Apple Pencil tocando Esquecer dispositivo quando perguntado. Agora é hora de reiniciar o seu iPad. Você precisará reconectar o Apple Pencil quando o iPad inicializar. Insira o Apple Pencil na porta Lightning do iPad 1ª geração. Ao usar o Apple Pencil 2ª geração, a borda direita do iPad deve ser anexada ao Pencil. Quando o Apple Pencil estiver conectado, toque no botão Emparelhar na tela do iPad.

É isso. Agora, você só precisa esperar alguns minutos antes que a opção Pair apareça. Em seguida, conecte-o novamente após desconectá-lo ou desconectá-lo por cerca de dois minutos.

Verifique o hardware do Apple Pencil

Caso nada mais funcione, o problema pode estar relacionado ao hardware do Pencil. Não houve problemas relacionados ao software em nenhum dos métodos acima. Para determinar o que pode estar errado com o seu Apple Pencil, leve-o a um centro autorizado da Apple.

Existem algumas causas possíveis do problema, incluindo uma bateria velha, danos mecânicos, descarga da bateria ou outro problema que só pode ser corrigido no centro de serviço. Você deve ir ao centro de serviço mais próximo para verificar se eles podem ajudá-lo.

Da mesa do autor

Então isso é como corrigir se o Apple Pencil não estiver carregando no seu iPad. Esperamos que você ache este guia útil. Enquanto isso, comente abaixo e informe-nos se tiver dúvidas ou perguntas sobre o problema de não carregamento do Apple Pencil.

