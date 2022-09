Assaí (PR) abre concurso público para diferentes cargos de nível fundamental a superior

A prefeitura do município de Assaí, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público que visa a contratação de profissionais de diversas áreas.

Os salários oferecidos pela prefeitura de Assaí vão de R$ 1.246,82 a R$ 12.500,00 por mensais.

A IPPEC é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Assaí – PR

A prefeitura de Assaí oferece, por meio de concurso público, 7 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio e superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Coveiro (1);

Lavador de veículos (1);

Mecânico de máquinas e veículos (1)

Motorista (1);

O salário para os cargos de nível fundamental é R$ 1.246,82 para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio

Operador de máquinas pesada pleno (1);

Para o cargo de Operador de máquinas pesadas pleno a remuneração é de R$ 2.300,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Superior

Professor de Inglês (1)

Médico de estratégia de saúde da família – ESF – (1).

Os salários oferecidos para os cargos de nível superior vão de R$ 1.922,82 a R$ 12.500,00 e uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Assaí – PR

Os interessados em participar do concurso público do município de Assaí devem realizar a inscrição até o dia 20 de outubro de 2022, diretamente pelo site do IPPEC.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$50 a R$ 150 dependendo do cargo pretendido.

Atribuições de cargo Assaí – PR

Mecânico

Efetuar reparos mecânicos nos veículos, caminhões, ônibus e máquinas pesadas;

Auxiliar nos serviços de limpeza, mecânica, lataria, solda e manutenção dos veículos e máquinas pesadas;

Auxiliar na montagem e desmontagem de motores, carrocerias, assentos e na substituição de peças e regulagem dos veículos e máquinas pesadas;

Dirigir veículos de pequeno, médio e grande porte, desde que tenha a habilitação necessária;

Motorista

Dirigir ônibus escolares, desde que tenha concluído o curso específico e possua a habilitação exigida;

Controlar o consumo de combustíveis, quilometragem, lubrificação, objetivando a manutenção do veículo;

Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo dos veículos; providenciar a lubrificação quando indicada.

Coveiro

Zelar pelo Patrimônio Público, controlar segundo as normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas;

Abrir covas e moldar lajes para tampá-las, sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no transporte de caixões;

Limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo, abrir e fechar portões e controlar o horário de visita e transportar materiais e equipamentos de trabalho;

Lavador de veículos

Prestar serviços diversos para as secretarias municipais;

Lavar, Limpar, higienizar e guardar os veículos e controlar os equipamentos utilizados.

Operador de máquina pesada pleno

Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas;

Operar máquinas agrícolas, tais como trator de pneus e seus respectivos equipamentos, providenciar a lavação, abastecimento e a lubrificação da máquina e efetuar pequenos reparos na máquina sob sua responsabilidade.

Professor de Inglês

Ensinar o estado atual e futuro da reflexão em didática em línguas, criar situações para revisão e incorporação de valores éticos;

Estimular o aluno na busca de conhecimento, criar relações com a sociabilidade em diferentes situações de ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina.

Médico de estratégia de saúde da família – ESF

Examinar os pacientes utilizando-se dos instrumentos adequados, avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais;

Requisitar exames subsidiários analisando e interpretando resultados, resolver os problemas de saúde ambulatorial;

Fazer encaminhamento de pacientes e outros especialistas quando julgar necessário; estabelecer o plano médico terapêutico profilático;

Orientar os pacientes prescrevendo medicamentos; dar grande ênfase a prevenção da saúde e integrar a equipe multidisplinar de saúde;

Etapas do concurso Assaí – PR

O concurso público da prefeitura de Assaí será realizado em três etapas conforme segue abaixo:

Prova objetiva de caráter eliminatória e classificatória, comum a todos os cargos.

de caráter eliminatória e classificatória, comum a todos os cargos. Prova prática também de caráter eliminatória e classificatória, só para alguns cargos.

também de caráter eliminatória e classificatória, só para alguns cargos. Prova de títulos de caráter classificatória e eliminatória, apenas para os cargos de nível superior.

Será aplicada também avaliação de aptidão física para os cargos de:

Agente de máquinas e veículos – mecânico de máquinas e veículos;

Agente de máquinas e veículos – motorista, agente de serviços operacionais – coveiro; Agente de serviços operacionais – lavador de veículos;

Operador de Máquina Pesada Pleno.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso da cidade de Assaí 2022.