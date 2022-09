Associação Pinacoteca Arte e Cultura abre vagas em São Paulo

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura, responsável pela operação da Pinacoteca de São Paulo, da Pina Estação e do Memorial da Resistência, anunciou a abertura de vagas em São Paulo. Ao todo, estão disponíveis 15 postos de trabalho para o cargo de atendente.

Os interessados deverão ter experiência com atendimento ao público ou em portarias, além de boa capacidade de relacionamento interpessoal e comunicação, uma vez que eles realizarão o atendimento, a orientação e o monitoramento da Pinacoteca de São Paulo durante a visitação.

De acordo com a APAC, os atendentes da Pinacoteca de São Paulo serão responsáveis por atender e orientar o publico, informando, cumprindo e fazendo cumprir os regulamentos e normas de segurança interior do Museu; prestar informações gerais ao publico; comparecer ao posto com 5 minutos de antecedência para verificar as condições da sala, tais como: iluminação, limpeza, entre outros, chamando os responsáveis da área quando necessário; efetuar atividades referentes ao guarda volumes tais como: receber, guardar e posteriormente devolver ao proprietário; Efetuar a vistoria, tanto no inicio quanto no termino do expediente, de todas as obras do espaço de sua responsabilidade, informando possíveis ocorrências ao superior; e efetuar outras atividades correlatas a função, a critério da liderança.

Os contratados receberão salário de R$ 1.771 e terão direito a alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, vale refeição e vale transporte.

Sobre a empresa

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura (APAC) é uma sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1992 com o objetivo de apoiar o funcionamento da Pinacoteca de São Paulo. A partir de 2006, a instituição assumiu a gestão do museu para execução da política cultural definida pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura do Estado.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis neste processo seletivo deverão acessar o site https://www.vagas.com.br/vagas/v2421750/vaga-de-atendente para cadastrar o currículo.