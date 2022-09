Atenção, aposentado: Saiba como utilizar o cartão de crédito consignado do INSS

O cartão de crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode ser utilizado por funcionários públicos, aposentados ou pensionistas. Todavia, através dele é possível fazer compras, saques ou realizar o pagamento de serviços. Sua fatura é descontada diretamente na conta de quem o contrata.

A princípio, uma das vantagens do cartão de crédito consignado é a de que ele oferece uma taxa de juros inferior à de outras instituições financeiras. No entanto, se não for bem utilizado, pode acarretar no aumento de dívidas de seus usuários. Portanto, é necessário ter uma certa precaução.

Ademais, cerca de 5% dos ganhos mensais estão disponíveis nesta nova modalidade de crédito. Por essa razão, antes de contratar o serviço, é indicado que se observe as regras, vantagens e desvantagens da utilização do produto, de forma que não se perca o controle sobre as suas finanças.

Uma utilização irresponsável do cartão de crédito consignado pode acarretar no aumento das ? dívidas do usuário, portanto, deve-se ter em mente o orçamento familiar. Aliás, vale ressaltar que uma boa utilização do produto possibilita inúmeras vantagens.

Como funciona o cartão de crédito consignado

Analogamente, as instituições financeiras responsáveis por realizar as operações acerca dos aposentados, funcionários públicos, militares e demais beneficiários do INSS estão autorizadas a oferecer o cartão de crédito consignado. Pode-se encontrar uma lista relativa a estas entidades no portal do governo, Gov.br.

Em relação ao limite do crédito, as instituições financeiras definem o valor para o beneficiário, que pode utilizar o cartão de crédito consignado para fazer as suas compras. em síntese, o valor da fatura é descontado do seu contracheque, desde que não atinja mais do que 5% de sua renda mensal.

O beneficiário do cartão de crédito consignado recebe uma fatura da mesma maneira que o tradicional, com a inclusão de seu saldo devedor. Por exemplo, se o total de suas compras foi de R$450, e R$50 foram quitados, seu saldo devedor será então de R$400.

Não haverá cobranças de juros no caso de a fatura ser paga em sua totalidade, na data do vencimento. Se a parcela paga for a mínima, então a instituição financeira irá cobrar os juros devidos. em suma, os aposentados e pensionistas do INSS podem ir ao site da Previdência Social para observar as taxas praticadas pelas entidades. Já os funcionários públicos necessitam ir aos bancos.

Vantagens do cartão de crédito consignado

São inúmeras as vantagens do cartão de crédito consignado. Podemos destacar a isenção da anuidade, onde os bancos cobram apenas uma taxa única, taxas de juros menores que a do mercado, e o prazo de pagamento estendido. analogamente, o desconto na folha também é de muita utilidade para os pensionistas do INSS.

Desvantagens do cartão de crédito consignado

Mesmo com as taxas de juros menores, a utilização irresponsável do cartão de crédito consignado pode acarretar em dívidas bastante significativas, no curto, médio e longo prazo. O indicado é utilizá-lo sem entrar no crédito rotativo. Ao efetuar saques em dinheiro, o usuário pode aumentar seus gastos mensais com os juros.

Controle das finanças

O usuário que deseja utilizar o cartão de crédito consignado deve ter em mente a necessidade de controlar as suas finanças, de modo que os gastos não pesem em seu orçamento, visto que irá contrair uma nova dívida. Com ele pode-se obter financiamentos de bens e serviços, além de se poder sacar o dinheiro direto do caixa.

Pode-se pagar o saldo devedor com até 5% dos ganhos mensais dos usuários. Além disso, o pagamento é feito via desconto em folha. Do mesmo modo, com o cartão têm-se descontos em farmácias conveniadas, ofertas relativas ao seguro funeral, de vida entre outros, sem limite de idade.

Como as taxas de juros são as menores do mercado, o usuário fica motivado a contrair novas dívidas. Portanto, é imprescindível organizar as suas finanças de modo que se consiga pagar as parcelas sem maiores problemas.

O cartão consignado é uma boa opção de crédito, mas deve-se observar que é um compromisso de longo prazo. Em conclusão, antes de sua utilização é preciso ter em mente se é uma real necessidade, avaliando se a sua utilização irá comprometer ou não as despesas básicas e familiares.