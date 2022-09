Auxílio Brasil: 76% das famílias utilizam todo o dinheiro para comprar comida

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 20 a 22 de setembro, 76% dos beneficiários do Auxílio Brasil utilizam os recursos para comprar comida. Além disso, o levantamento constatou que 11% dos beneficiários do programa de transferência de renda utilizam o dinheiro para pagar dívidas.

O Auxílio Brasil também tem sido utilizado por cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica para comprar remédios (6%) e gás de cozinha (2%). Vale informar que segundo a pesquisa realizada pelo Datafolha, 24% dos entrevistados informaram que pelo menos um integrante familiar recebe o benefício social e 7% disseram receber o Vale-Gás do governo federal.

A insegurança alimentar no país

De acordo com a pesquisa coletada pelo Datafolha, 27% dos entrevistados afirmaram que a quantidade de comida em casa tem sido insuficiente. Em junho de 2021, a Rede Penssan indicou que aproximadamente 33 milhões de famílias brasileiras estavam passando fome naquele período, o que indicava um retrocesso de trinta anos.

Apesar disso, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que a fome não é um problema no país. “Fome para valer, não existe, como da forma que é falado. O que que é extrema pobreza? Você ganhar US$ 1,9 por dia, isso dá R$ 10. O Auxílio Brasil são R$ 20 por dia. Quem por ventura está no mapa da fome pode se cadastrar e vai receber”, disse o líder do executivo em um podcast.

Jair Bolsonaro ainda pontuou que atualmente não existem pessoas pedindo alimento em portas de estabelecimentos. “O que a gente pode dizer, se for a qualquer padaria, não tem ninguém pedindo para comprar pão. Não existe. Eu falando isso estou perdendo votos, mas a realidade não pode deixar de dizer”, afirmou.

Saiba mais sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil começou a ser pago em outubro de 2021 após o fim do Auxílio Emergencial e se trata de uma reformulação do extinto Bolsa Família. Sendo assim, o benefício é um programa de transferência direta de renda, destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Podem receber o Auxílio Brasil as famílias que comprovem uma renda per capita de até R$ 105,01, sendo enquadradas no grupo de extrema pobreza, ou até R$ 210 para quem está em condição de pobreza.

É importante ressaltar que as famílias em situação de pobreza só possuem direito ao Auxílio Brasil, se dentro do seu núcleo familiar houver gestantes ou jovens de até 21 anos. Além disso, para receber os recursos é preciso estar com o calendário de vacinação em dia e os jovens precisam estar matriculados na educação básica de ensino, cumprindo a frequência mínima estipulada pelo programa.

Atualmente, o Auxílio Brasil possui três benefícios básicos, sendo eles: Benefício da Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Além disso, também é possível receber alguns benefícios complementares, portanto, o valor do auxílio pode variar de acordo com a formação familiar. Mais informações sobre o programa social podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania ou no site da Caixa Econômica Federal.