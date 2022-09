AUXÍLIO BRASIL: CAIXA paga parcela de R$600 para um novo grupo hoje (29/09); veja o calendário

O Governo Federal segue com a sua liberação do pagamento do Auxílio Brasil de R$600 do mês de setembro. De acordo com o cronograma de pagamentos, os depósitos seguirão até esta sexta-feira, dia 30 de setembro. A saber, nesta quinta-feira (29/09), recebe um novo grupo de beneficiários.

O Governo Federal optou pela não antecipação do calendário de pagamentos dos valores do Auxílio Brasil desta vez.

Durante o mês de setembro, o benefício vai ser pago para 20,65 milhões de famílias. Isso significa que o Auxílio Brasil terá mais 450 mil famílias do que em agosto, quando 20,2 milhões tiveram direito aos valores do programa. O valor atual dos pagamentos é de R$600.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, os depósitos ocorrem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Em primeiro lugar, recebem os cidadãos com NIS final 1 e assim sucessivamente, até chegar em quem tem cartão com final zero.

De acordo com dados do Ministério da Cidadania, em média, as famílias receberão um total de R$ 607,52. Em setembro, contudo, não serão pagos os valores referentes ao vale-gás, que ocorrem a cada dois meses, ou seja, bimestralmente. No último mês de agosto, , as famílias beneficiárias chegaram a receber R$ 710, sendo que R$ 600 de auxílio mais R$ 110 de vale-gás.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil – setembro

Os pagamentos do mês de setembro do Auxílio Brasil começaram desde o dia 19 de setembro. Nesta quinta-feira, 29 de setembro, recebem o auxílio os beneficiários com o NIS final 8. Neste mês, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas o valor pode variar de acordo com o núcleo familiar dos beneficiários.

Confira o calendário de pagamento do mês de setembro:

NIS final 1: 19 de setembro;

NIS final 2: 20 de setembro;

NIS final 3: 21 de setembro;

NIS final 4: 22 de setembro;

NIS final 5: 23 de setembro;

NIS final 6: 26 de setembro:

NIS final 7: 27 de setembro;

NIS final 8: 28 de setembro;

NIS final 9: 29 de setembro; – Pagamento de HOJE

NIS final 0: 30 de setembro.

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).