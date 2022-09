Auxílio Brasil começa a ser pago nesta segunda! Veja o calendário

O pagamento do Auxílio Brasil do mês de setembro começará a ser pago nesta segunda-feira (19). Vale lembrar que os recursos do benefício social são liberados nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o número NIS dos cidadãos.

Neste mês, o Ministério da Cidadania disponibilizou um cartão de débito virtual para beneficiários do Auxílio Brasil. “Esse cartão segue as mesmas funcionalidades do cartão físico e também vai permitir compras pelas lojas eletrônicas, pelas lojas [físicas], pelo comércio eletrônico que hoje tanto se utiliza. Então, esse processo vem com o intuito de trazer modernidade, segurança, para facilitar a vida da população brasileira”, explicou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, em entrevista exclusiva à Record TV e ao R7.

Veja o calendário de setembro

Como já dito anteriormente, o pagamento do Auxílio Brasil deve ser liberado a partir de segunda-feira (19). Neste mês, o valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas o valor pode variar de acordo com o núcleo familiar dos beneficiários. Confira o calendário de pagamento do mês de setembro:

NIS final: Data de pagamento: 1 19/09 2 20/09 3 21/09 4 22/09 5 23/09 6 26/09 7 27/09 8 28/09 9 29/09 0 30/09

Além da possibilidade de utilizar o novo cartão de débito virtual para fazer compras e pagar contas, os beneficiários do Auxílio Brasil podem sacar os recursos. Nesses casos, o saque pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui.

Saiba quem tem direito ao Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa social do governo federal destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Nesse sentido, são classificadas em situação de extrema pobreza as famílias que possuem renda per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza são aquelas que possuem renda mensal de até R$ 250 por pessoa.

Vale informar que as famílias em situação de pobreza só possuem direito ao Auxílio Brasil, se entre os integrantes do núcleo familiar houver gestantes, nutrizes ou cidadãos com até 21 anos incompletos. No último caso, é obrigatório que os jovens estejam matriculados na educação básica e possuam a frequência escolar mínima solicitada pelo programa.

Apesar do Auxílio Brasil ter um valor mínimo (até dezembro de R$ 600), o programa é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza. Além disso, existem outros benefícios complementares, ou seja, o valor do auxílio depende de cada formação familiar.

Atualmente o Auxílio Brasil atende aproximadamente 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade econômica. “Esse é um número recorde, o Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda que ele é permanente. Ele foi instituído por lei e vai continuar beneficiando as famílias brasileiras”, disse o ministro da Cidadania. Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas no site e em outros canais oficiais do Ministério da Cidadania.