O Auxílio Brasil atingiu – em setembro de 2022 – mais uma marca inédita. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, pela primeira vez, mais de 20,65 milhões de famílias terão acesso ao repasse de no mínimo de R$ 600 do programa permanente de transferência de renda.

Auxílio Brasil: dados oficiais e atualizados do Ministério da Cidadania

De acordo com a recente divulgação oficial, na comparação com o mês de agosto, quando 20,2 milhões de famílias receberam o benefício, a alta é de 2,2%, o que corresponde a mais de 450 mil famílias. O repasse total para o mês é de R$ 12,47 bilhões.

Os pagamentos serão realizados na próxima segunda-feira, 19/09, para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. O cronograma escalonado de repasses segue de acordo com o calendário oficial até 30 de setembro, destaca o Ministério da Cidadania.

É importante que o CadÚnico esteja atualizado

A operação garante o atendimento pleno de todas as famílias que apresentam, no Cadastro Único (CadÚnico), o perfil para serem contempladas.

Os dados do Ministério da Cidadania destacam a abrangência do programa

Segundo informações do Ministério da Cidadania, levando em conta o histórico do Auxílio Brasil, implementado em novembro de 2021, são mais de 7,5 milhões de famílias adicionadas ao longo dos últimos 11 meses.

De acordo com o Ministério da Cidadania, há um amplo percentual de famílias (82%) chefiadas por uma mulher. Isso significa que, dos 20,65 milhões de lares que vão receber o Auxílio Brasil neste mês, 16,85 milhões têm como responsável principal uma mulher.

Os números de famílias beneficiadas

De acordo com os dados do Ministério da Cidadania, na divisão por regiões, o Nordeste segue sendo a que concentra o maior número de famílias atendidas. São 9,58 milhões. Na sequência aparecem o Sudeste (6,11 milhões), o Norte (2,48 milhões), o Sul (1,37 milhão) e o Centro-Oeste (1,08 milhão).

Conforme dados oficiais do Ministério da Cidadania, são 2,53 milhões de famílias. A lista segue com:

São Paulo (2,48 milhões),

Rio de Janeiro (1,74 milhão),

Pernambuco (1,65 milhão),

Minas Gerais (1,59 milhão) e

Ceará (1,45 milhão).

Sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. De acordo com informações oficiais, as famílias devem atender aos critérios de elegibilidade do programa. Além disso, o Ministério da Cidadania destaca que a seleção é feita de forma automática.

Os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Cidadania fazem parte do programa de transparência do Governo Federal em relação às diversas políticas públicas existentes no país. Assim sendo, para mais informações busque a plataforma oficial e se atualize sobre o Auxílio Brasil e/ou outros benefícios.