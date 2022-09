Auxílio Brasil de setembro será pago para 20,65 milhões

Pouco mais de 20,65 milhões de pessoas devem receber o dinheiro do programa Auxílio Brasil do Governo Federal neste mês de setembro. Trata-se de um recorde na história do programa, que começa a fazer as suas liberações no próximo dia 19. Os dados foram oficialmente confirmados pelo Ministério da Cidadania na noite desta quinta-feira (15).

Segundo a pasta, mais de 450 mil pessoas que não estavam no programa social entraram para o benefício neste mês de setembro. São cidadãos que estão no Cadúnico e que estão em situação de extrema-pobreza. Há também casos de indivíduos que estão em situação de pobreza, e que residem com gestantes ou ao menos um menor de 21 anos.

O número de novas entradas foi menor do que o registrado no último mês de agosto. Na ocasião, estima-se que pouco mais de 2,2 milhões de pessoas tenham entrado no benefício de uma só vez. O atual número de 450 mil também ficou abaixo da projeção que o Ministério da Cidadania vinha apontando para setembro. Esperava-se inserir mais de 800 mil.

Embora os 20,65 milhões de atendidos representem mais um recorde, também se esperava que o Ministério conseguisse bater pela primeira vez a marca dos 21 milhões de novos atendidos. De toda forma, o Governo publicou uma nota em tom de comemoração afirmando que os números seriam mais uma prova de que o programa está crescendo.

Considerando todo o ano de 2022, o Ministério aponta que mais de 7 milhões de brasileiros que não faziam parte do antigo Bolsa Família tenham conseguido entrar no novo programa social. Em um nível de comparação, o projeto antecessor chegou ao fim no final de outubro de 2021 atendendo pouco mais de 14 milhões de pessoas.

Consulta do Auxílio Brasil

Qualquer cidadão já pode consultar as informações básicas sobre os pagamentos de setembro do programa social. Basta realizar o download do app oficial do projeto. O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.

Através do aplicativo, o cidadão pode conferir se foi selecionado ou não para o benefício social. As pessoas que já estão dentro do projeto também precisam realizar a conferência para saber se poderão continuar no programa.

Já a movimentação do dinheiro do Auxílio Brasil pode ser feita através do app do Caixa Tem. Através da aplicação, é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo realizar algumas compras online no sistema de débito.

O cidadão também pode usar o Caixa Tem para gerar um código para saque e pegar o dinheiro em espécie. Quem tem os cartões do Auxílio Brasil, ou mesmo os do antigo Bolsa Família, também pode usá-los para sacar a quantia.

Calendário do Auxílio

O Governo desistiu da ideia de antecipar o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em setembro, e os repasses devem mesmo se iniciar no próximo dia 19. De todo modo, informações da imprensa dão conta de que o primeiro grupo já contará com o depósito a partir do dia 17. Veja abaixo:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1 (depósitos já no dia 17)

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0