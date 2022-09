AUXÍLIO BRASIL: Governo estuda ANTECIPAR calendário de pagamentos em SETEMBRO

O Ministério da Cidadania estuda antecipar o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em setembro. Até o momento, os repasses estão previstos para começar no dia 19 deste mês.

O mês de agosto foi repleto de novidades para o Auxílio Brasil. Mediante a aprovação da PEC das Bondades, o benefício mínimo do programa passou de R$ 400 para R$ 600, os pagamentos ampliados serão realizados até dezembro deste ano.

Além disso, foram incluídas mais de 2,1 milhões de famílias no programa de transferência de renda. Vale ressaltar que no início do ano o Governo Federal liberou o calendário completo do Auxílio Brasil.

Porém, no último mês, os repasses foram realizados de forma antecipada. Neste sentido, considerando a previsão para os novos pagamentos, os beneficiários ficarão 40 dias sem receber o benefício.

Dessa forma, pensando em encurtar esse período, o Ministério da Cidadania admitiu ter interesse em adiantar as datas de pagamentos do Auxílio Brasil em setembro.

Quem recebe o Auxílio Brasil

Para ter direito ao Auxílio Brasil as pessoas devem se enquadrar nas seguintes situações:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes, lactantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Famílias que tenham membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda;

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

A distribuição do Auxílio Brasil ocorre de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), desconsiderando o número após o hífen. Confira as datas a seguir:

Final do NIS Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Como consultar a data de pagamento?

Os beneficiados pelo Auxílio Brasil podem consultar a data de pagamento do benefício:

Por telefone:

O beneficiário pode ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania;

Ademais, o beneficiário também pode ligar na central de atendimento da Caixa, pelo telefone 111.

Por aplicativos:

Primeiramente, no aplicativo Auxílio Brasil (disponível para download gratuitamente para Android e iOS);

Por fim, no aplicativo Caixa Tem (disponível para download gratuitamente para Android e iOS).