Auxílio Brasil: Para que serve o novo cartão do programa?

O Governo Federal está concedendo um cartão físico aos beneficiários do Auxílio Brasil que recebem o abono através da conta poupança social digital do Caixa Tem. Por meio do aplicativo é possível realizar uma série de operações, como compras online na função de débito, pagamento de contas, entre outros.

Novo cartão do Auxílio Brasil

Com o novo cartão do Auxílio Brasil o beneficiário pode:

Fazer compras em estabelecimentos comerciais na função débito (o que favorece a utilização do benefício sem exigir o deslocamento das famílias para canais de pagamento);

Sacar totalmente ou parcialmente o benefício em toda a rede de pagamentos da Caixa e em bancos 24h.

A distribuição do novo cartão do Auxílio Brasil vem acontecendo desde o fim de junho. O Governo encomendou cerca de 6,6 milhões de dispositivos, conforme a quantidade de novos beneficiários. No entanto, até o momento, apenas 3,2 milhões foram entregues.

Lembrando que não é necessário solicitar o cartão do Auxílio Brasil. O dispositivo será distribuído gratuitamente para quem já tem cadastro no programa. A entrega está sendo feita pelos Correios, no endereço informado no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao receber a ferramenta, o beneficiário deverá desbloqueá-la e cadastrar uma senha. Veja como a seguir:

Acesse o aplicativo Caixa Tem; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Clique em “criar senha do cartão”.

Regras de uso do novo cartão do Auxílio Brasil

O beneficiário poder fazer:

Até dois saques por mês em terminais de autoatendimento;

Até dois saques por mês em bancos 24h;

Três transferências por mês;

Transferências ilimitadas via Pix e entre contas Caixa.

Pagamento do Auxílio Brasil em setembro

Este mês, o Governo Federal estará distribuindo a parcela com o valor mínimo de R$ 600, conforme a vigência da PEC das Bondades, medida que viabilizou os repasses ampliados. Os pagamentos de setembro começaram nesta segunda-feira (19), confira as datas:

Final do NIS Datas de pagamento 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 23 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0 30 de setembro