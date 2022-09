Auxílio Brasil: Quem recebe o benefício nesta segunda (19)?

A partir desta segunda-feira (19), o Ministério da Cidadania estará efetuando os pagamentos da parcela de setembro do Auxílio Brasil para 20,2 milhões de famílias. Os repasses vão até o dia 30 de setembro, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Lembrando que os pagamentos estão sendo realizados com um acréscimo de R$ 200, ou seja, os beneficiários estão recebendo parcelas mínimas de R$ 600, conforme estabelecido PEC das Bondades, com vigência prevista até dezembro deste ano.

Quem recebe o Auxílio Brasil?

O pagamento mensal do Auxílio Brasil é concedido para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No entanto, ainda é necessário se enquadrar nas regras de elegibilidade, sendo elas:

Ter renda familiar per capita mensal de até R$ 105, caracterizando família em situação de extrema pobreza;

Ter renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 a R$ 210, caracterizando família em situação de pobreza, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

Veja as datas de pagamento a seguir:

Final do NIS Datas de pagamento 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 23 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0 30 de setembro

Como consultar o Auxílio Brasil?

Os beneficiários podem consultar os pagamentos pela central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121, ou da Caixa Econômica Federal, no número 111.

Também é possível consultar as informações pelo aplicativo Auxílio Brasil, disponível para Android e iOS. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo Auxílio Brasil; Informe o CPF; Informe sua senha; Na tela inicial, clicar em “Consulta de Valores”.

Como sacar o Auxílio Brasil por meio do Caixa Tem?

O procedimento é bem simples e é realizado sem o cartão do programa. Confira os passos abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Clique em “Entrar”; Selecione a opção “Saque sem Cartão”; Clique em “Gerar código para saque”; Digite sua senha do Caixa Tem; Digite o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.