AUXÍLIO BRASIL: quem recebe R$ 600 nesta SEXTA-FEIRA? Veja o calendário

Mais um grupo de beneficiários do Auxílio Brasil recebe o benefício nesta sexta-feira (23). A parcela se refere ao mês de setembro e o valor mínimo é de R$ 600, com vigência até dezembro deste ano.

A ampliação do benefício veio através da aprovação da PEC das Bondades, em julho. Vale ressaltar que a medida também viabilizou a entrada de mais famílias no programa, agora, totalizando 20,65 milhões de atendidos.

Hoje, recebem o benefício os contemplados que tem o final do Número de Identificação Social (NIS) 5.

Quem recebe o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é concedido para as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No entanto, ainda é necessário se enquadrar nas regras de elegibilidade, sendo elas:

Ter renda familiar per capita mensal de até R$ 105, caracterizando família em situação de extrema pobreza;

Ter renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 a R$ 210, caracterizando família em situação de pobreza, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

O pagamento ocorre nos dez últimos dias úteis do mês e pode ser movimentado por meio de poupança digital do aplicativo Caixa Tem. Confira o calendário de setembro do programa:

NIS final 1 – 19 de setembro;

NIS final 2 – 20 de setembro;

NIS final 3 – 21 de setembro;

NIS final 4 – 22 de setembro;

NIS final 5 – 23 de setembro;

NIS final 6 – 26 de setembro;

NIS final 7 – 27 de setembro;

NIS final 8 – 28 de setembro;

NIS final 9 – 29 de setembro;

NIS final 0 – 30 de setembro.