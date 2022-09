AUXÍLIO BRASIL: Saiba quem pode ser SUSPENSO do programa

Os beneficiários do Auxílio Brasil devem atualizar o CadÚnico para receberem as parcelas no valor de R$ 600.

Quem deve atualizar o cadastro no CadÚnico?

A inscrição no sistema CadÚnico deve ser atualizada pelas famílias que foram notificadas pelo processo de revisão do Auxílio Brasil.

Os beneficiários que atualizaram seu cadastro pela última vez entre 2016 e 2017 também devem consultar as informações pessoais. No entanto, para esse grupo, o prazo vai até outubro.

O que acontece com as famílias que não atualizam o cadastro?

De acordo com o Ministério da Cidadania, as famílias que não mantem as informações do CadÚnico atualizadas, podem perder o Auxílio Brasil.

No entanto, é importante lembrar que o CadÚnico não garante o acesso das pessoas ao pagamento do Auxílio Brasil. Por meio do CadÚnico, o Governo Federal consegue ter acesso aos dados dos beneficiários, para avaliar se, de fato, têm direito ao benefício.

Para atualizar o cadastro, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com os seguintes documentos:

CPF

Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – para indígenas que possuem apenas esse documento

Carteira de Identidade – Registro Geral de Identificação (RG);

Carteira de Trabalho e Previdência Social

Título de Eleitor

Saiba como consultar o cadastro na FILA DE ESPERA do Auxílio Brasil

De acordo com um levantamento recente do Ministério da Cidadania, um total de 765 mil famílias aguardam na fila de espera do Auxílio Brasil.

A fila de espera é composta por famílias que se enquadram nos critérios de recebimento do Auxílio Brasil, mas que não o recebem pela limitação do Orçamento do programa.

O que fazer para acelerar a sua aprovação no Auxílio Brasil

As famílias que já recebiam o antigo Bolsa Família foram incluídas automaticamente no Auxílio Brasil. No entanto, aqueles que também têm direito ao benefício e se encontram na fila de espera devem estar atentos, pois podem ser incluídos a qualquer momento.

Após a inscrição no CadÚnico, o prazo para que a família saiba se foi aprovada no Auxílio Brasil é de 45 dias. No entanto, algumas atitudes podem acelerar o prazo, como:

Manter a inscrição no CadÚnico atualizada;

Manter a frequência escolar das crianças e adolescentes;

Estar com os dados de saúde atualizados no Sistema Único de Saúde (SUS);

Efetuar consultas sobre cadastro.

Quem recebe o Auxílio Brasil?

Há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.