AUXÍLIO BRASIL será antecipado em SETEMBRO? Confira o calendário de pagamentos

Atualmente, o Auxílio Brasil paga um benefício mínimo de R$ 600 para mais de 20 milhões de famílias. O acréscimo de R$ 200 sob a mensalidade tradicional de R$ 400 é provisório, e seguirá até dezembro deste ano.

O programa de transferência de renda atende famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No último mês, cerca de 2 milhões de pessoas foram incluídas.

A intenção do Ministério da Cidadania é zerar a fila de espera para o recebimento do Auxílio Brasil. Vale ressaltar que em agosto, o calendário de repasses foi antecipado, sendo assim, neste mês os beneficiários se questionam se receberão o benefício de forma antecipada novamente.

Auxílio Brasil em setembro

Mesmo com os questionamentos quanto a uma possível antecipação do calendário de setembro, o Governo Federal não divulgou nenhuma alteração oficial no cronograma, que inclusive, está disponível desde o início do ano.

Sendo assim, o mais provável é que os repasses ocorram segundo o molde tradicional do programa, entre os dias 19 e 30 de setembro. O calendário segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), desconsiderando o verificador (número após o traço).

Confira o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil deste mês:

Final do NIS Datas de pagamento 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 23 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0 30 de setembro

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é pago para os seguintes grupos:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes, lactantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Famílias que tenham membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda;

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.