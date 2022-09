AUXÍLIO de R$ 710 em OUTUBRO; veja quem pode receber

Em outubro, beneficiários do Auxílio Brasil terão a chance de receber uma parcela de R$ 710. O valor se refere ao benefício de R$ 600 do programa social e ao auxílio de R$ 110 do Vale-Gás.

O pagamento do Vale-Gás é realizado a cada dois meses, de acordo com o calendário de repasses do Auxílio Brasil. Basicamente, só recebe o auxílio quem faz parte do antigo Bolsa Família.

Atualmente, o Auxílio Brasil é o maior programa de transferência de renda do país, atendendo 20,65 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Já o Vale-Gás, atende cerca de 5,2 milhões de pessoas.

Ambos os benefícios tiveram os seus valores ampliados mediante a aprovação da PEC das Bondades. Os beneficiários do Auxílio Brasil receberam um acréscimo de R$ 200, já no auxílio gás, o valor passou de 50% para 100% do preço médio do botijão de 13kg.

Todavia, é importante frisar que os benefícios elevados serão válidos até dezembro deste ano. Sendo assim, em janeiro de 2023 o Auxílio Brasil voltará ao valor mínimo de R$ 400 e o Vale-Gás de 50% do preço do gás de cozinha.

Contudo, é importante frisar que o benefício é pago através das contas poupanças digitais do Caixa Tem. Por meio da plataforma é possível efetuar compras com o cartão de débito virtual, pagamentos com QR Code e código de barras, além de transferências via Pix.

Quem recebe o Auxílio Brasil em outubro?

Para receber o Auxílio Brasil a família ainda deve se encaixar nas regras de elegibilidade do programa. Veja quais são:

Ter renda familiar per capita mensal de até R$ 105, caracterizando família em situação de extrema pobreza;

Ter renda familiar per capita mensal entre R$ 105,01 a R$ 210, caracterizando família em situação de pobreza, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos.

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Quem recebe o Vale-Gás em outubro?

Para ter acesso ao benefício, é necessário corresponder a uma das seguintes regras:

Ter inscrição ativa no Cadastro Único (Cadúnico) ;

; Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606); OU

Possuir renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos;

Famílias com renda superior a três salários mínimos podem receber, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo;

Ter entre os membros da família pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado. Sendo assim, algumas regras de prioridade foram liberadas para:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias com maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário do Auxílio Brasil em outubro

18 de outubro – NIS final 1;

19 de outubro – NIS final 2;

20 de outubro – NIS final 3;

21 de outubro – NIS final 4;

24 de outubro – NIS final 5;

25 de outubro – NIS final 6;

26 de outubro – NIS final 7;

27 de outubro – NIS final 8;

28 de outubro – NIS final 9;

31 de outubro – NIS final 0.