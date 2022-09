AUXÍLIO de R$710: Governo informa DATA de pagamentos e brasileiros ficam na expectiva; veja

Atenção, brasileiros. Os cidadãos que têm direito ao Auxílio Brasil e o Vale-Gás terão acesso ao benefício de R$ 710 no mês de outubro outubro. A saber, esse valor se refere ao pagamento de R$ 600 e de R$ 110 dos programas sociais, respectivamente.

Lembrando que o pagamento do Auxílio Brasil ocorre todos os meses do ano, diferente dos repasses do Vale-Gás que são realizados a cada dois meses, ou seja, bimestralmente.

Com relação ao valor dos benefícios, passaram por um reajuste no último mês mediante a aprovação da PEC das Bondades. Os beneficiários do Auxílio Brasil estão tendo um acréscimo de R$ 200 nas suas mensalidades. O antigo valor era de R$400.

Já os contemplados pelo Vale-Gás estão recebendo o valor em dobro, correspondendo a 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Vale ressaltar que ambas as ampliações terão vigência até dezembro deste ano.

Ademais, vale destacar que além do aumento do Auxílio Brasil, uma quantia maior será paga para parte dos beneficiários que recebem o Auxílio Vale-Gás. Anteriormente pago com valor de cerca de R$50, agora o benefício está sendo liberado com valor de R$110.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é necessário ter uma renda per capita que coloque o cidadão no grupo de extrema-pobreza.

Quem está em condição de pobreza também pode ter direito ao programa, desde que resida com uma gestante ou um menor de 21 anos. Mesmo quem cumpre todas as regras, precisa aguardar pela seleção do Ministério da Cidadania.

Quem pode receber o pagamento de R$600 do Auxílio Brasil?

Primeiramente, para receber o benefício a família precisa:

Ter inscrição no CadÚnico e estar com os dados atualizados nos últimos 24 meses;

Ter renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105 – extrema pobreza;

Ter renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210, desde que a família tenha gestante, nutrizes, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Quem pode receber o Vale-Gás no valor de R$110?

Os interessados precisam:

Ter cadastro no Cadúnico ;

; Ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo nacional (R$ 606);

Receber o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, o BPC.

Como saber se vou receber o benefício?

Os beneficiários do Auxílio Brasil e Vale-Gás podem consultar os benefícios pelos mesmos canais de atendimento: aplicativo do Auxílio Brasil, Central do Ministério da Cidadania no número 121 ou Central da Caixa no telefone 111.

Calendário de outubro do Auxílio Brasil e do Vale-Gás

O pagamento do auxílio de R$ 710, isto é, a junção do Auxílio Brasil e do Vale-Gás, acontecerá em outubro. Sendo assim, confira o calendário:

NIS 1 – 18 de outubro;

NIS 2 – 19 de outubro;

NIS 3 – 20 de outubro;

NIS 4 – 21 de outubro;

NIS 5 – 24 de outubro;

NIS 6 – 25 de outubro;

NIS 7 – 26 de outubro;

NIS 8 – 27 de outubro;

NIS 9 – 28 de outubro;

NIS 0 – 31 de outubro.