AUXÍLIO EMERGENCIAL: Governo paga até R$ 3 mil para beneficiários; veja como receber

Mesmo que o Auxílio Emergencial tenha sido encerrado em outubro de 2021, os pagamentos do benefício seguem acontecendo este ano para um grupo específico de beneficiários.

As liberações se referem a um pagamento retroativo aos pais solteiros, chefes de família monoparental, que não receberam as parcelas com valores dobrados, como as mães solteiras.

Os novos repasses consideram o pagamento das cinco primeiras parcelas do programa, entre abril e agosto de 2020. No entanto, muitos beneficiários ainda não sacaram os seus valores.

Qual valor do Auxílio Emergencial retroativo?

A quantia é repassada automaticamente pela conta digital do aplicativo Caixa Tem. Os valores dependem de quantas parcelas o cidadão deixou de receber, e as quais tem direito:

Para quem tem direito a 5 meses de benefício: valor de R$ 3 mil;

4 meses de benefício: valor de R$ 2,4 mil

3 meses de benefício: valor de R$ 1,8 mil

2 meses de benefício: valor de R$ 1,2 mil;

1 mês de benefício: valor de R$ 600.

Por meio do aplicativo é possível fazer PIX, transferências, pagamento de boletos, compras online, entre outras possibilidades.

Quem tem direito ao Auxílio Emergencial retroativo?

Podem receber os valores aqueles que cumprem os seguintes requisitos:

Ser homem chefe de família monoparental;

Estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020;

Não possuir cônjuge ou companheira;

Ter efetuado o cadastro do Auxílio Emergencial através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa;

Estar cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter recebido cota simples do Auxílio Emergencial;

Ter na família pessoas menores de 18 anos de idade.

Como consultar o Auxílio Emergencial retroativo?

Para verificar se já recebeu ou terá a parcela do Auxílio Emergencial, será necessário acessar o site da Dataprev através da conta Gov.br e seguir os seguintes passos:

Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

Por fim, a consulta também pode ser feita por telefone, pelo número 111, da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo de como consultar o pagamento pela DATAPREV:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial

Clique no botão “Entrar com Gov.br”

Em seguida, preencha o seu Cadastro de Pessoas Físicas – CPF

Preencha sua senha da conta Gov.br

Caso seja o seu primeiro acesso na plataforma, será necessário realizar a “autorização de uso de dados pessoais”, basta clicar em “ Autorizar “

“ Finalizado. Você estará no painel de consulta do Auxílio Emergencial 2022

Caso prefira, a consulta também pode ser feita por telefone, através do número 111, da Caixa Econômica Federal (CEF).

O acesso ao Portal de Consulta ao Auxílio Emergencial 2022 pode ser realizado clicando aqui.

Auxílio emergencial

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Emergencial ainda no início do ano de 2020. Na oportunidade, o texto foi aprovado pelo Congresso Nacional. No decorrer daquele ano, o benefício chegou à casa de quase 70 milhões de pessoas e foi pago até o mês de dezembro.

Nos primeiros anos de 2021, entre janeiro e março, o Governo decidiu não realizar nenhum tipo de pagamentos. Todavia, não demorou muito. Após muita pressão e piora da situação da pandemia da Covid-19, o Governo decidiu retomar com os pagamentos em abril de 2021.

Na nova fase de pagamentos, o Auxílio Emergencial retornou em uma versão menor do projeto. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, desta vez os repasses chegaram para mais de 39 milhões de pessoas com pagamentos de, no máximo, R$ 378.