AUXÍLIO GÁS: beneficiários ficarão sem receber em setembro; veja o calendário

Neste mês de setembro, os beneficiários do Auxílio Gás não receberão uma nova parcela do programa. Isso porque, o pagamento do benefício é realizado a cada dois meses, desse modo, considerando o repassado no último mês, um novo lote só será liberado em outubro.

Os pagamentos do vale-gás são efetuados em conjunto com as parcelas do Auxílio Brasil. Ambos os programas utilizam o mesmo calendário, que se baseia no dígito final do Número de Identificação Social (NIS) para a distribuição dos valores.

Até dezembro o valor do auxílio corresponderá 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Em junho, o benefício equivalia a 50% do produto. A ampliação consta na Emenda Constitucional aprovada em julho, também conhecida como PEC das Bondades.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O benefício é pago a:

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606);

Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais de baixa renda;

Também são atendidas, com prioridade, as famílias “com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Como se inscrever para receber o Auxílio Gás?

As famílias são selecionadas para receber o Auxílio Gás diretamente do Cadastro Único (CadÚnico). No entanto, para se registrar no banco de dados é necessário comparecer em uma unidade do CRAS (Centro em Referência a Assistencial Social) e apresentar a documentação necessária.

Como saber se fui contemplado com o Auxílio Gás?

Para saber se irá receber o auxílio, é preciso informar o número do CPF nos seguintes aplicativos:

Aplicativo do Auxílio Brasil – através do número do CPF e NIS;

Aplicativo Caixa Tem – por meio do login com CPF;

Atendimento Caixa pelo telefone 111;

Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Como é calculado o valor do Auxílio Gás?

O valor distribuído aos beneficiários é baseado no levantamento mensal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o 10º dia útil do mês.

Calendário do Auxílio Gás até dezembro

Veja as datas de pagamento:

Final do NIS Agosto Outubro Dezembro 1 09/ago 18/out 12/dez 2 10/ago 19/out 13/dez 3 11/ago 20/out 14/dez 4 12/ago 21/out 15/dez 5 15/ago 24/out 16/dez 6 16/ago 25/out 19/dez 7 17/ago 26/out 20/dez 8 18/ago 27/out 21/dez 9 19/ago 28/out 22/dez 0 22/ago 31/out 23/dez

Como é feito o pagamento do Auxílio Gás?

O benefício pode ser pago junto aos cartões de saque do Auxílio Brasil caso o cidadão também seja beneficiário do programa social. Contudo, também é possível que o recebimento do vale-gás seja por meio do Caixa Tem.

O prazo para sacar a parcela é de 120 dias, contados da data em que for disponibilizado o benefício na opção de pagamento.