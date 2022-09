AUXÍLIO TAXISTA de R$1 mil: Saiba o que é preciso para entrar no programa

A Caixa Econômica Federal pagou na última terça-feira (30), a parcela retroativa de R$ 2 mil do Auxílio Taxista. A repescagem contemplou os condutores que atualizaram seus cadastros e tiveram seus dados enviados pelas prefeituras até o dia 15 deste mês.

No total, 25 mil cadastros foram atualizados e incluídos no Auxílio Taxista. Até a data do primeiro repasse, em 16 de agosto, haviam apenas 245 mil taxistas. Na ocasião, eles receberam o valor de R$ 2 mil correspondentes aos meses de julho e agosto.

Segundo o Ministério da Cidadania, o motorista que deseja receber o Auxílio Taxista deve se atentar aos seguintes requisitos:

Ter registro para exercer a profissão, emitido pelo órgão local da prestação de serviço até 31 de maio de 2022;

Ser motorista de táxi titular de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital em efetivo exercício da atividade profissional;

Ser motorista de táxi com autorização emitida pelo poder público municipal ou distrital, em efetivo exercício da atividade.

Lembrando que, não podem receber o Auxílio Taxista os condutores com pendências na regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal, ou que se encontra:

Suspenso;

Cancelado;

Nulo;

Titular falecido;

Vinculado à pensão por morte;

Vinculado ao auxílio reclusão;

Titulares de benefício por incapacidade permanente.

Como funciona o processo?

Não há inscrição direta para participar do Auxílio Taxista. A prefeitura de cada município é a responsável por enviar as informações necessárias de cada taxista registrado em sua base de dados.

Na primeira rodada foram contemplados os taxistas registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou que tenham alvarás expedido até 31 de maio, que tiveram as informações enviadas pelas prefeituras entre 25 de julho e 2 de agosto.

Já na segunda etapa, receberam o Auxílio Taxista os profissionais que foram indicados entre os dias 5 a 15 de agosto. Em ambos os casos, os beneficiários recebem um total de R$ 2 mil.

Como sacar o benefício?

Os motoristas podem sacar o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem, no prazo de até 90 dias. Caso contrário, os valores retornarão aos cofres da União. Pela plataforma também é possível pagar contas e boletos, realizar compras online com o cartão de débito virtual, ou presenciais com o QR Code.

Por sua vez, o saque em espécie é feito em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas, ou correspondentes bancários Caixa Aqui, com o código de saque gerado no app da Caixa.

Calendário do Auxílio Taxista

1ª e 2ª parcela: 16 de agosto;

1ª e 2ª parcela: 30 de agosto* (data de repescagem para os taxistas cadastrados após o dia 16/08);

3ª parcela: 24 de setembro;

4ª parcela: 22 de outubro;

5ª parcela: 26 de novembro;

6ª parcela: 17 de dezembro.