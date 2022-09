Auxílio-taxista termina em dezembro, prevê Governo Federal

Um dos maiores programas sociais do Governo Federal já tem data oficial para chegar ao fim. Estamos falando do auxílio-taxista, que atende motoristas de táxi de todo Brasil desde o último mês de agosto deste ano. Segundo as projeções dos Ministérios da Economia e da Cidadania, o projeto deverá chegar ao fim no próximo mês de dezembro.

Vale lembrar que o auxílio-taxista é um programa que foi aprovado pelo Congresso Nacional em julho como parte integrante da chamada PEC dos Benefícios. Trata-se do texto que liberou R$ 41 bilhões para o Governo Federal turbinar os seus projetos sociais. A fatia para o benefício aos motoristas de táxi foi de R$ 2 bilhões.

Com este montante, o Governo Federal estima que poderá realizar repasses de R$ 1 mil por mês para pouco menos de 500 mil taxistas até o final deste ano de 2022. A partir de janeiro de 2023, o sistema não mais liberaria a quantia para os usuários. Desta forma, os taxistas voltariam a ficar sem nenhum tipo de ajuda do Planalto.

Assim como o Auxílio-taxista, a PEC dos Benefícios também prevê o fim dos projetos como o Pix Caminhoneiro, que paga valores de R$ 1 mil por mês para os motoristas de caminhão. Também há indicativos de fim dos aumentos para o vale-gás nacional e também para o programa Auxílio Brasil, que deve ser diminuído de R$ 600 para R$ 405.

Estas informações, aliás, estão dispostas na peça orçamentária para o ano de 2023 enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional na última semana. Em tese, os parlamentares poderão discutir mudanças no texto e manter o auxílio-taxista para o próximo ano. De toda forma, até aqui nenhum movimento oficial sobre o assunto foi feito neste sentido.

Auxílio-taxista

O Auxílio-taxista atende motoristas de táxi de todo o Brasil que estão passando por dificuldades em um contexto de alta nos combustíveis. Nas últimas semanas, os preços registraram uma queda, mas ainda estão localizados em um patamar alto, se comparado com anos anteriores.

Na última terça-feira (30), o Governo Federal realizou mais um repasse referente ao auxílio-taxista. Dados do Ministério do Trabalho e da Previdência apontam que mais de 31 mil brasileiros receberam a quantia de R$ 2 mil, referentes aos meses de julho e agosto.

Os mais de 31 mil brasileiros que receberam o saldo no dia 30 se juntaram oficialmente ao grupo de usuários do programa auxílio-taxista. Ao todo, estima-se que mais de 276 mil pessoas já fazem parte do projeto social.

O número deve aumentar, já que o Governo Federal abriu até o próximo dia 11 de setembro uma nova fase de envio das informações dos motoristas. As prefeituras que ainda não enviaram os dados, terão mais uma oportunidade de inserir os seus taxistas.

Valores

Como o Governo Federal não conseguiu fazer as liberações de julho, os usuários estão recebendo a quantia agora. De modo que eles estão pagando R$ 1 mil de julho e R$ 1 mil de agosto de uma só vez.

Quem recebeu o saldo logo no último dia 16, teve a oportunidade de pegar o valor de R$ 2 mil. As pessoas que entraram na segunda fase também puderam receber o depósito dobrado de R$ 2 mil. Os beneficiários da terceira fase não recebem o retroativo.