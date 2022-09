AVISO! Brasil terá chuva, raios e trovões em toda a região neste final de setembro; veja a previsão do tempo

Atualmente, mudanças climáticas apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias partes do planeta. Em consequência disso, já é possível notar a extinção de várias espécies de animais, derretimento das geleiras e também o aumento do nível do mar. Ademais, a escassez de água potável e insegurança alimentar também serão consequências das alterações do clima.

A princípio, no Brasil, não é diferente. O país é vulnerável às mudanças climáticas globais, sobretudo porque apresenta grande extensão territorial, o que dificulta análises de impacto e a criação de políticas públicas de redução dos impactos ambientais e sociais. Segundo pesquisadores da área, como o país é deficiente no acesso a bens e serviços básicos, como educação e saúde, a capacidade de se proteger e responder às mudanças climáticas é menor.

Brasil terá chuva, raios e trovões em toda a região neste final de setembro

Neste final de mês de setembro no país, por exemplo, o clima segue instável em praticamente todas as regiões do Brasil. A saber, conforme o boletim do Climatempo, o país deve registrar chuvas em pontos de todas as cinco regiões geográficas do país a partir desta quarta-feira (28/09). Em alguns casos, as chuvas terão acompanhamentos de raios e trovões.

As chuvas chegarão a todo o país. No Sul do país, por exemplo, há previsão de chuva de forte intensidade, com direito a raios e rajadas de vento no Paraná. Ademais, no Rio Grande do Sul, a expectativa é de clima semelhante, ou seja, chuvas em praticamente todas as regiões. Contudo, o estado deverá registrar trovões.

Os trovões, contudo, não ficarão restritos a região sul do país. De acordo com informações do boletim do clima, esse fenômeno também está sendo aguardado para o outro extremo do Brasil. Na região Norte, sobretudo no Amazonas e em Rondônia, o dia deverá ser de pancadas de chuva e trovoadas.

Previsão para toda as regiões

Em primeiro lugar, vale destacar que já é possível conferir o resumo da previsão do tempo para as cinco regiões geográficas do Brasil. As informações são do Climatempo e tem validade para começar a partir desta quarta-feira (28/09).

A princípio, na região Sul do país, o clima segue com instabilidade. Sendo assim, é previsto chuva de até forte intensidade, podendo vir acompanhadas com raios e rajadas de vento no Paraná. Por outro lado, em Santa Catarina, com exceção para o litoral sul, há previsão de chuva a qualquer hora do dia, inclusive em Florianópolis.

No Rio Grande do Sul, existe previsão de pancadas de chuva com trovoadas no oeste, noroeste e norte. O tempo é firme nas demais áreas gaúchas, mas em Porto Alegre há chance de pequena chuva durante a quarta-feira.

As fortes chuvas em São Paulo, sobretudo na capital, continuarão nesta semana. Além disso, na região Sudeste, a previsão segue a mesma no centro-sul fluminense, bem como na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e no Sudeste de Minas Gerais.

Vale frisar que a chuva terá grande volume em São Paulo, Rio de Janeiro e uma parte de Minas Gerais. No Espírito Santo, contudo, as chuvas continuam mais isoladas. Na Grande Belo Horizonte, pode chover em vários momentos do dia.

No Centro-Oeste, as instabilidades passam por um corredor de umidade que vem do interior do continente. O tempo é severo em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, podendo, aliás, ter acumulados elevados. Por outro lado, no Nordeste, o tempo fica firme e seco em grande parte da região. No litoral leste e norte há mais variação de nebulosidade e pode chover a qualquer hora do dia, contudo, as chances são bem mínimas. Por fim, é importante salientar que na região Norte, a previsão é de chuvas. O tempo firme predomina no Tocantins, mas nos demais estados da região, a chuva vai persistir. Os acumulados são elevados no Amazonas e Rondônia e, nesse sentido, as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de trovões.