A Azul é uma companhia aérea com uma visão clara e estabelecida: construir, em conjunto com os colaboradores, uma das maiores redes aéreas do país e do mundo! Se quer fazer parte desse sonho, conheça as oportunidades de emprego ao redor do país.

Azul abre novas vagas de emprego pelo país

A Azul possui mais de 14 mil tripulantes apaixonados por servir, cuidar e conectar as pessoas com experiências únicas. A rede foi fundada em 2008 e é considerada a maior companhia aérea do Brasil.

Para fazer parte da tripulação de sucesso, os candidatos devem conhecer a Visão da Azul: Construir, em conjunto com os tripulantes, a melhor companhia aérea do mundo. Para alcançar esse objetivo, a empresa precisa de colaboradores bons, inovadores e responsáveis.

Para se juntar a tripulação e fazer a diferença na vida das pessoas, confira as oportunidades disponíveis:

Agente de Aeroporto (Temporário) — Belém / PA;

Agente de Aeroporto (Temporário) — Boa Vista / RR;

Analista de Atração de Talento (Efetivo) — Barueri / SP;

Analista de Compras (Efetivo) — Barueri / SP;

Analista de Riscos (Efetivo) — Barueri / SP;

Assistente PCP (Efetivo) — Belo Horizonte / MG;

Técnico de Segurança do Trabalho (Efetivo) — Campina / SP;

Entre outras.

Como se candidatar

Para que o cliente consiga chegar ao seu destino com segurança, a Azul precisa de colaboradores responsáveis ao seu lado. A companhia aérea valoriza os profissionais por suas competências, ética e o conjunto de valores.

Quer fazer a diferença e ingressar nessa equipe de tripulantes? Acesse o site da Azul e envie seu currículo.

