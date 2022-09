B2W Digital abre vagas de emprego pelo país

Uma das maiores plataformas de negócios, a B2W Digital, abre novas posições de trabalho em regiões brasileiras. Para tornar-se um dos novos colaboradores é fundamental atender aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde as oportunidades estão sendo ofertadas. Continue acompanhando e tenha acesso a mais detalhes.

B2W Digital divulga a contratação de novos funcionários em regiões brasileiras

A B2W, uma das maiores plataformas múltiplas de negócios, abre novas oportunidades de trabalho. A companhia está contratando funcionários competentes, que se identifiquem com sua tradição e modo de trabalho, além de estar buscando crescimento profissional dentro da área que escolheram exercer. Podem se inscrever candidatos independente de gênero, religião, idade, nacionalidade, cor, etnia, deficiência ou orientação sexual, todos são bem vindos, sendo respeitada a individualidade de cada pessoa.

No início da semana foram divulgados através da plataforma InfoJobs as seguintes oportunidades a serem ocupadas:

Operadores de Logística exclusivo para portadores de deficiência — São José;

Cargo Temporário para Fiscais de Prevenção de Perdas — São José dos Pinhais;

Programa de Capacitação Remunerado — Osasco;

Promotores para Loja — Osasco;

Operadores de Empilhadeira — Contagem;

Operadores de Logística — Gravataí;

Agentes de Atendimento — Uberlândia;

Cargo Temporário Operadores de Logística — São José dos Pinhais;

Técnico área de Segurança do Trabalho — Barueri;

Setor Administrativo (Jovem Aprendiz) — Seropédica;

Supervisores de Prevenção e Perdas (Banco de Talentos) — Simões Filho.

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte da equipe de uma das mais relevantes empresas nacionais, a B2W Digital, o interessado deverá atender aos critérios colocados dentro da posição desejada e morar em regiões próximas da unidade contratante. Para preencher sua ficha cadastral basta acessar a página de inscrições.

