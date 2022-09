As vendas financiadas de veículos em agosto de 2022 somaram 492 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da Bolsa de Valores do Brasil (B3), de acordo com recente divulgação realizada na data desta publicação, 09 de setembro de 2022.

B3 aponta elevação no financiamento de veículos

Conforme recente divulgação oficial, o número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o país, foi o melhor resultado do ano e representa alta de 12,7% em relação a julho, quando os financiamentos somaram 436 mil unidades. Em comparação com agosto de 2021, foi registrado recuo de 6,7%, destaca a Valores do Brasil (B3).

Dados oficiais

Assim sendo, no segmento de autos leves o crescimento foi de 9,2% em relação ao mês anterior. Comparado com agosto de 2021, o número de financiamentos de autos leves teve queda de 12%, informa o Valores do Brasil (B3).

Sobre o volume de financiamento de veículos pesados

Já o financiamento de veículos pesados registrou crescimento de 12,2% na comparação com julho, mas queda de 12,9%, considerando o mesmo período do ano passado, de acordo com a divulgação oficial da Valores do Brasil (B3).

Elevação no financiamento de motos

Conforme destaca a recente divulgação oficial, o segmento de motos registrou um aumento de 27,4% no número de financiamentos em relação a julho, com 105 mil unidades. Na comparação com agosto de 2021 também houve crescimento, de 20,1%.

O crescimento em todos os segmentos na comparação com julho mostra que o mês de agosto obteve o melhor resultado em 2022, destaca a Valores do Brasil (B3). A maior quantidade de dias úteis e o crescimento da categoria de motos foram os principais fatores para o aumento dos financiamentos, destaca a recente divulgação da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG)

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas financiadas de veículos somaram 3,5 milhões de unidades. A Valores do Brasil (B3) explica que o número representa queda de 10,2% em relação ao mesmo período de 2021, o que equivale a cerca de 400 mil unidades a menos.

Conforme destaca a divulgação oficial, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do país, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional.

Os dados oficiais destacam a retomada da atividade econômica nacional e seu impacto em diversos segmentos, sendo apontamentos importantes e positivos dentro do cenário mercadológico atual.