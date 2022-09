Bairros da periferia de Penedo ganham investimento em drenagem e pavimentação de ruas

Obras estão acontecendo nas comunidades Coréia, Cacimbinhas, Matadouro e Campo Redondo

Secom PMP

Os dias de poeira no verão e lama no inverno, em breve, serão apenas uma lembrança do passado para moradores de comunidades situadas na periferia de Penedo.

O fim dos transtornos em vias sem qualquer tipo de pavimentação e drenagem é resultado do trabalho desenvolvido por Ronaldo Lopes, Prefeito de Penedo, e por Paulo Dantas, Governador de Alagoas.

Máquinas e homens trabalham em obras que acontecem atualmente nos bairros Nossa Senhora de Fátima (Coréia), Santa Isabel (Cacimbinhas), Santa Cecília (Matadouro) e Campo Redondo.

“Estamos iniciando o calçamento com paralelepípedo nessas duas travessas da Rua do Arame e vamos fazer em todas as ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima, a nossa Coréia, que não são calçadas”, informa Ronaldo Lopes durante inspeção do serviço realizada nesta quinta-feira, 29.

Como sempre faz em sua rotina de trabalho, visitando os diversos canteiros de obras no município, o gestor penedense conversa com o povo, ouve sugestões, informa sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e recebe o agradecimento da população.

O reconhecimento sobre o que durante muito tempo faltou em Penedo para as comunidades formadas, em sua maioria, por famílias de baixa renda, vem do coração.

“Estamos muito satisfeitas por esse trabalho de calçar a rua porque quando a chuva vinha, alagava tudo e só não invadia a minha casa porque a gente cavava um rego pra água não entrar, mas a vizinhança sofria com a enxurrada”, relata Telma Maria dos Anjos.

A moradora da Coréia agradece a Deus e ao Prefeito Ronaldo Lopes, reconhecimento pela melhora na qualidade de vida dos penedenses. “Hoje nós estamos felizes pelo prefeito fazer esse trabalho maravilhoso, aqui na nossa rua e na cidade toda”, afirma Telma Maria.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte