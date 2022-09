Baixe papéis de parede gratuitos de 4K Star Wars iOS 16 em 2022

O papel de parede 14 do seu iPhone pode perder seu apelo se você o vir com frequência nos telefones de outras pessoas. Não seria ótimo se você tivesse mais opções para mudar rapidamente? Baixar papéis de parede do iPhone 14 é uma maneira simples e divertida de começar a personalizar sua experiência no iOS.

Imagens de alta qualidade são necessárias para definir um belo cenário. Não importa quais cores, estilos de arte ou cenário você esteja procurando, nós sabemos onde encontrá-los. Descubra onde você pode encontrar os melhores papéis de parede do iPhone 14 lendo sobre eles.

Download de papéis de parede de Guerra nas Estrelas 4K para iOS 16 2022

Se você já viu os filmes de Star Wars, é provável que já tenha ouvido falar deles. E, para dar ao seu iPhone uma aparência única, criamos alguns papéis de parede estelares de Star Wars.

Todos os fãs vão gostar desses papéis de parede HD gratuitos que apresentam cores vibrantes e cenas memoráveis. Dê uma olhada neles abaixo. E você pode baixá-los no seu iPhone 14 clicando nos links abaixo.

Papel de parede de Star Wars: A Ascensão Skywalker para iOS 16

Este papel de parede é perfeito para os fãs de Star Wars: The Rise of Skyywalker.

DOWNLOAD

Papel de parede de Star Wars Rey vs. Kylo Ren para iOS 16

O fundo do iPhone Rey vs. Kylo Ren combina lindamente as cores preto, azul e vermelho.

DOWNLOAD

Papel de parede de Star Wars Kylo Ren para iOS 16

Um papel de parede azul e vermelho de Kylo Ren trará um toque de classe à sua tela.

DOWNLOAD

Papel de parede minimalista de Star Wars para iOS 16

Este papel de parede minimalista tem uma vibração mística que você vai adorar. Um must-have para todos os fãs de Star Wars.

DOWNLOAD

Papel de parede de Star Wars Kylo Ren vs. Rey para iOS 16

Não há nada demais no mundo dos papéis de parede Kylo Ren vs. Rey.

DOWNLOAD

Papel de parede Executor Star Wars X-wing para iOS 16

Está iluminado com este papel de parede para iPhone do X-wing Executor.

DOWNLOAD

Papel de parede de Star Wars Darth Vader para iOS 16

Este papel de parede certamente atrairá você se você for fã de Darth Vader.

DOWNLOAD

Papel de parede de Star Wars Kylo Ren Adam Driver para iOS 16

DOWNLOAD

Você deve ter esse fundo incrivelmente intenso se for fã de Adam Driver.

Papel de parede Star Wars BB8

DOWNLOAD

Dê uma olhada neste papel de parede BB8 HD para iPhone.

Papel de parede de Star Wars Kylo Ren

DOWNLOAD

Com este papel de parede de Kylo Ren, você incendiará sua tela!

Papel de parede fofo de Star Wars BB8

Aqui está um papel de parede para iPhone BB8 muito fofo e vintage que você vai adorar.

DOWNLOAD

Star Wars Finn vs Kylo Ren papel de parede

Os fãs de Star Wars vão adorar este papel de parede azul profundo com Finn vs. Kylo Ren.

DOWNLOAD

Papel de parede de Stormtrooper Star Wars

Há muito o que amar neste papel de parede Stormtrooper Star Wars.

DOWNLOAD

Papel de parede de capacete mandaloriano de Star Wars para iOS 16

É apenas para os fãs de Star Wars que são leais à franquia que este papel de parede do Capacete Mandaloriano está disponível.

DOWNLOAD

Papel de parede de Star Wars Yoda

Yoda é uma das pessoas mais icônicas e inspiradoras de todos os tempos. Faça-o parecer que ele é das Guerras Clônicas.

DOWNLOAD

Palavras finais | Papéis de parede de Guerra nas Estrelas para iOS 16

Isso conclui nossa coleção de papéis de parede HD de Star Wars que todo fã deveria ter. Por favor, compartilhe-os com seus amigos. Deixe-nos saber quais você mais gosta na seção de comentários.

