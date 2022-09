Banco Bradesco disponibiliza vagas de EMPREGO no país

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Banco Bradesco S.A., um dos maiores grupos financeiros do Brasil, faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Analista Produtos SR – Departamento Empréstimos e Financiamentos Osasco/SP Analista Informações Gerenciais Jr Uberlândia/MG Analista Suporte Comunicação Sr Osasco/SP Analista de Comunicação Sr Osasco/SP Analista Operações Mercado Capitais Jr Osasco/SP Analista de Produtos SR Osasco/SP e Rio de Janeiro/RJ Analista Políticas Crédito SR Barueri/SP Escriturário Rondon do Pará/PA Escriturário São Bernardo do Campo/SP Escriturário São Paulo/SP Escriturário São Paulo/SP Gerente Financiamentos I Rio de Janeiro/RJ Gerente Financiamentos I Limeira/SP Gerente Financiamentos I Belo Horizonte/MG Gerente Financiamentos I São Paulo/SP Gerente Financiamentos I Londrina/PR Gerente Financiamentos I Goiânia/GO Gerente Financiamentos I Várzea Grande/MT Gerente Produtos – Departamento Empréstimos e Financiamento Osasco/SP Gerente Prime Assistente Três Rios/RJ Professor de Ética e Projeto de Vida Teresina/PI

Sobre o Bradesco

Bradesco é um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com sólida atuação voltada aos interesses de seus clientes desde 1943. Além da excelência em serviços, destaca-se por ser um dos melhores gestores de recursos do mercado, com resultados construídos sobre bases sustentáveis.

Nossa missão é fornecer soluções, produtos e serviços financeiros e de seguros com agilidade e competência, principalmente por meio da inclusão bancária e da promoção da mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a construção de relacionamentos duradouros. Nossa atuação está inserida e se expande continuamente, por todo o território nacional, ampliando o universo de clientes e parceiros, contemplando uma gama de diversidade que é a própria expressão da estrutura social brasileira“, diz o banco.

banco.bradesco

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Bradesco e cadastrar-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui