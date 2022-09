A atividade econômica do Ceará acelerou a taxa de crescimento no segundo trimestre de 2022, favorecida pela continuidade do processo de normalização dos segmentos mais atingidos pela pandemia, com destaque para os serviços (especialmente os relacionados ao turismo), bem como a indústria, de acordo com recente divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), sobre a economia regional.

Banco Central aponta crescimento na atividade econômica do Ceará

Nesse cenário, o Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE) cresceu 2,7% no período (ante recuo de 0,9% no trimestre encerrado em março). De acordo com dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE, as vendas do comércio ampliado cresceram 2,1% no trimestre encerrado em junho, com elevações nos principais segmentos.

Dados oficiais

Do lado negativo, destaca-se a queda na comercialização de material de construção, informa o Banco Central do Brasil (BCB). No ano, houve alta de 6,1% nas vendas no comércio cearense. Dados mais contemporâneos continuam mostrando desempenho favorável no comércio cearense, de acordo com a divulgação oficial.

As vendas de automóveis e comerciais leves subiram 12,8% no trimestre terminado em julho, segundo dados dessazonalizados da Fenabrave. No mesmo sentido, as vendas de motos, que em unidades vendidas são maiores do que as de automóveis e comerciais leves, registram crescimento de 8,4% no ano até julho.

Crescimento no turismo

Segundo destaca o Banco Central do Brasil (BCB), o volume de serviços não financeiros cresceu 6,5% no segundo trimestre, com alta generalizada, destacando-se os segmentos de serviços prestados às famílias (16,6%) e de atividades turísticas (11,9%). Todos os segmentos pesquisados já recuperaram o nível verificado antes da pandemia.

No ano, o indicador agregado aponta alta de 17,6%. Em linha com a recuperação mostrada pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) nas atividades turísticas no estado, dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Ceará (ABIH-CE) mostram aumento da ocupação de hotéis e similares (77,6% em julho, com taxa média de 66,9% em 2022 ante 38,8% em igual período de 2021), informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Crescimento na atividade industrial

A atividade industrial cearense cresceu 4,7% no trimestre finalizado em junho, de acordo com dados dessazonalizados da pesquisa do IBGE. O resultado refletiu, principalmente, aumentos nos segmentos de couro e calçados, derivados de petróleo e biocombustíveis e bebidas.

O Índice de Confiança do Empresário Cearense, compilado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), manteve-se estável em julho de 2022 em relação a abril de 2022, permanecendo na área de otimismo (acima de 50 pontos), ressalta a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).