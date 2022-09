O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a Resolução CMN nº 5.039, que ajusta, no âmbito do Proagro, regras aplicáveis ao monitoramento e à fiscalização de operações enquadradas, e ao registro de procedimentos no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor) após os prazos previstos na regulamentação, de acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB).

Banco Central: CMN aprimora o Proagro

A norma do Conselho Monetário Nacional (CMN), que entrará em vigor em 02/01/2023, explicita a responsabilidade do agente do Proagro pelo monitoramento e pela fiscalização das operações enquadradas no programa.

Novos critérios e métodos

Além disso, reforça a autonomia de escolha dos procedimentos empregados pelo agente, desde que observada a efetividade dos procedimentos adotados e que os critérios e métodos aplicados sejam consistentes, verificáveis e passíveis de avaliação pelo Banco Central do Brasil (BCB). Segundo destaca o Banco Central do Brasil (BCB), a medida também ajusta o prazo para análise e julgamento do pedido de cobertura pelo agente do Proagro.

Sobre os prazos

Pois, o prazo atual de 45 dias úteis tem se mostrado insuficiente, considerada a limitação dos planos de contingência em expandir tempestivamente as estruturas dos agentes destinados ao processamento dos pedidos de cobertura em eventos causadores de perdas de grandes proporções. Nesse sentido, o normativo altera o prazo para análise e julgamento de pedido de cobertura de 45 dias úteis para 90 dias corridos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Simplificação de processos

Em complemento, o Banco Central do Brasil (BCB) destaca que a norma simplifica os procedimentos necessários em caso de aumento expressivo no volume de pedidos de cobertura, muito superior à capacidade operacional do agente, ou outras situações excepcionais a ele não imputáveis, que impeçam o regular processamento dos pedidos de cobertura.

Nessas hipóteses, o ajuste normativo possibilitará ao agente concluir a análise e o julgamento de pedido de cobertura e efetuar os correspondentes registros no Sicor após os respectivos prazos regulamentares, sem necessidade de autorização prévia do Banco Central do Brasil (BCB).

Resolução CMN nº 5.040

O Conselho Monetário Nacional (CMN) também publicou a Resolução CMN nº 5.040, que aperfeiçoou a apresentação das tabelas de alíquotas básicas de adicional para enquadramento de empreendimentos no Proagro, destaca a divulgação oficial.

O objetivo deste normativo, que entra em vigor na data de sua publicação, é evitar quaisquer dificuldades de interpretação pelos agentes na definição da alíquota aplicável aos enquadramentos do Proagro, ressalta o Banco Central do Brasil (BCB).