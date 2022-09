Banco Inter permite investir com cartão de crédito

Com o decorrer dos anos, os bancos vêm criando inovações para atrair cada vez mais clientes. Deste modo, pensando sempre em inovar o mercado financeiro, o Banco Inter agora deixa seus clientes adquirirem uma aplicação financeira com uma compra em seu cartão de crédito. Deste modo, agora os consumidores podem pagar pelo investimento após a aquisição, ou seja, na hora do vencimento da fatura.

O novo serviço do Banco Inter ficou conhecido como “Invest Now, Pay Later”, e oferece a possibilidade de comprar uma LCI, que consiste em um título de renda fixa, com liquidez de 180 dias. Com o cartão da instituição financeira, é possível aplicar valores de R$ 500 até R$ 5 mil. De acordo com a instituição, com o decorrer do tempo, também será possível investir em outros produtos com o cartão de crédito, e assim parcelar o pagamento.

Vantagens do novo serviço do Banco Inter

Dentre as principais vantagens do novo serviço do Banco Inter, está a de adquirir uma aplicação financeira a partir do cartão de crédito, além de ter um período maior de rentabilidade em relação à data de pagamento do Investimento, afirma Felipe Bottino, diretor da Inter Invest, plataforma de investimentos do Inter.

Bottino informa também que, com o benefício, também há a chance do cliente conseguir aproveitar alguma oportunidade de investimento momentânea. “Vemos um fluxo muito grande de compras nos primeiros dias do mês em função do recebimento do salário e essa demanda adicional pode naturalmente comprimir as taxas ofertadas. Assim, o cliente passa a ter maior poder de fogo para aproveitar as melhores taxas”, diz.

Com o Inter Invest, também é possível acessar opções de investimentos como: Renda Fixa, Tesouro Direto, Fundos de Investimento, Previdência Privada, Ofertas Públicas e de Renda Variável. Também é possível investir em Produtos Estruturados, que consiste em um mercado de renda variável com risco limitado, onde é possível investir de forma eficiente e customizada.

Como resgatar a aplicação financeira

É importante ressaltar que é possível resgatar uma aplicação financeira, desde que esta seja realizada na data estipulada. Para isso, o consumidor precisa pagar a fatura do cartão de crédito integralmente. Contudo, em casos de inadimplência ou de pagamento parcial da fatura, o consumidor não poderá acessar a rentabilidade alcançado pelo investimento.

Atualmente, o Banco Inter possui em seu sistema, mais de 20 milhões de clientes. Além disso, a empresa conta com uma carteira de crédito de R$ 19,5 bilhões, com R$ 7,1 bilhões em patrimônio líquido e R$ 40,9 bilhões em ativos.

De acordo com Marcelo d’Agosto, consultor financeiro e blogueiro do Valor Investe, é aconselhável que apenas quem possui um grande controle financeiro, e já é acostumado a encarar o cartão de crédito como um meio de pagamento, não como um empréstimo, adquiram as aplicações financeiras do Banco Inter desta maneira. Isso porque, é muito arriscado investir utilizando o cartão de crédito, e sim mais indicado utilizar algum valor guardado.