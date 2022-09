Banco Inter: Saiu a lista COMPLETA de cartões de crédito sem anuidade; confira!

Você sabia? Atualmente o Banco Inter libera uma grande diversidade de cartões de crédito sem qualquer cobrança de anuidade. Dessa forma, ter um desses dispositivos pode ser muito vantajoso, já que cada categoria possui benefícios específicos.

Nesse sentido, confira a seguir alguns dos cartões de crédito que são oferecidos pelo Banco Inter.

Tipos de cartões ofertados e sem anuidade

A Mastercard é a responsável por emitir os cartões de crédito Inter sem anuidade. Cada categoria tem seus critérios e benefícios especiais. Veja mais detalhes a seguir:

Cartão Mastercard Gold

Trata-se da categoria mais popular do mercado. O cartão possui vários benefícios voltado ao público consumidor. Para conseguir o mesmo, não é preciso comprovar renda mínima, basta abrir uma conta digital no Inter.

Além disso, os usuários têm acesso ao cashback de 0,25% em todas as compras feitas com o cartão. A ferramenta também não tem anuidade, e o cliente pode fazer compras nacionais e internacionais físicas e online.

Cartão Mastercard Platinum

Refere-se a uma categoria intermediária, indicada para quem gosta de viajar. O cartão disponibiliza 0,5% cashback em todas as compras. No entanto, para ter acesso ao cartão, é necessário se adequar as seguintes regras:

Ter investimentos no Inter a partir de R$ 50 mil;

Receber ou fazer a portabilidade do salário a partir de R$ 6 mil para o Inter;

Ter gasto R$ 5 mil ou mais nas últimas 4 faturas do cartão Gold Inter.

Cartão Mastercard Black

Este tipo é o mais desejado, já que possui uma série de vantagens. O cashback é de 1% em todas as compras. Mas, para ter um cartão black sem anuidade, é necessário corresponder algumas das seguintes situações:

Ter um investimento entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão no Inter;

Ter um gasto superior a R$ 7 mil nas últimas 4 faturas;

Fazer um financiamento imobiliário, home equity, financiando sua construção ou trazendo seu contrato via portabilidade para o Inter;

Contratar um empréstimo consignado a partir de R$100.000,00;

Fazer a assinatura anual do Duo Gourmet.

Veja solicitar o cartão Inter Gold

Por ser a categoria mais básica e de fácil acesso do Banco Inter, veja o passo a passo de como solicitar o cartão Gold:

Acesse a página de solicitação do cartão; Clique em ‘Solicitar Cartão‘; Feito isto, toque na opção ‘Abra a sua conta‘; Em seguida, preencha seus dados pessoais; Faça o download e instale o aplicativo do Inter; Finalize o seu cadastro para abrir a conta; Clique em ‘Cartões’ da tela inicial do app; Para finalizar, aguarde o processo de análise de crédito.

O limite do cartão Inter não é divulgado antecipadamente, como pré-aprovado. Isso porque, ele é estabelecido conforme uma análise individual de crédito realizada para cada cliente.