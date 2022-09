Banco Itaú abre vagas de EMPREGO em diversas especialidades

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Banco Itaú, instituição financeira presente há mais de 90 anos, abre novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Executivo de Vendas Rio de Janeiro – RJ Executivo de Vendas Sousa – PB Executivo de Vendas Olinda – PE Executivo de Vendas Vitória – ES Executivo de Vendas Campos dos Goytacazes – RJ Executivo de Vendas Nova Friburgo – RJ Executivo de Vendas São Luís de Montes Belos – GO Executivo de Vendas João Pessoa – PB Executivo de Vendas Teresina – PI Executivo de Vendas São Paulo – SP Executivo de Vendas Bauru – SP Executivo de Vendas São José dos Campos – SP Executivo de Vendas Pindamonhangaba – SP Executivo de Vendas Aracaju – SE Executivo de Vendas Juiz de Fora – MG Executivo de Vendas Cabo Frio – RJ Executivo de Vendas Curitiba – PR Executivo de Vendas Itaperuna – RJ Executivo de Vendas Brasília – DF Executivo de Vendas Vitória – ES Executivo de Vendas Recife – PE Executivo de Vendas Ribeirão Preto – SP Especialista de Escritório de Investimentos II Goiânia – GO

Sobre o Banco Itaú

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis; entre outros milhares de ativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Itaú e cadastrar-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

