BANCO ITAÚ atualiza quadro com vagas de EMPREGO

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Banco Itaú, instituição financeira presente há mais de 90 anos, faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Analista de planejamento júnior; Analista de inteligência de mercado sênior; Analista de negócios digitais sênior; Analista de pessoas; Consultor de seguros; Cientista de dados; Especialista de escritório de investimentos; Executivo de vendas; Executivo de vendas (PCD); Líder de escritório de investimentos; Agente de negócios; Engenheiro de software; Analista de teste e qualidade; Analista de telemetria; Engenheiro de TI; Arquiteto de soluções; Estágio comercial; Assessor de escritório de investimentos; Analista de marketing (PCD); Arquiteto; Especialista em renda variável; Analista de produtos (PCD); Officer middle market; Mulheres na tecnologia; Analista de programas sociais; Operador de processamento de serviços; Engenharia back end sênior java; Tecnologia; Analista sênior de chance management; Gestão de projetos; Analista de segurança da informação; CRM – banco de talentos; Riscos e finanças; Jurídico; Auditoria; e Varejo e rede.

Sobre o Banco Itaú

Presente em 21 países, o banco possui cerca de 5 mil agências no Brasil e no exterior e 26 mil caixas eletrônicos e pontos de atendimento. Em 2016, a carteira de ativos do Itaú atingiu R$ 1,43 trilhão – a maior do país.

O Itaú Unibanco é proprietário da Rede, o segundo maior adquirente de cartões do mercado brasileiro e, em 24 de agosto de 2009, anunciou uma associação a Porto Seguro, a maior seguradora de veículos do Brasil, para distribuição de seguros residenciais e de automóveis; entre outros milhares de ativos.

www.itau.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Itaú e cadastrar-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

