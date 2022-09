Banco Next abre NOVAS vagas de emprego remoto e pelo país

O Banco Next está com novas oportunidades de emprego ao redor do país, com opções de trabalho remotas (home office). A instituição tem o objetivo de conectar as pessoas e os sonhos em um mundo próspero. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Banco Next abre novas vagas de emprego no Brasil

O principal objetivo do Banco Next é conectar as pessoas e os sonhos em um mundo próspero. Na instituição, existe o estímulo da troca de ideias entre os colaboradores, sendo uma característica indispensável entre os candidatos.

Caso queira fazer parte dessa história, novas oportunidades de emprego remoto foram divulgadas. Para mudar o mundo junto ao Banco Next, veja os cargos disponíveis e envie seu currículo:

Analista de Segurança (Efetivo) — São Paulo e Remoto;

Analista Pleno (Efetivo) / Adm Jira — São Paulo e Remoto;

Analista Pleno (Efetivo) / Full Stack — São Paulo e Remoto;

Analista Pleno (Efetivo) / Projetos — São Paulo e Remoto;

Analista Sênior (Efetivo) / Arquiteto de Sistema — São Paulo e Remoto;

Analista Sênior (Efetivo) / Engenheiro de Software — Curitiba e Remoto;

Leader (Efetivo) — São Paulo e Remoto.

Como se candidatar

O Banco Next quer reunir os colaboradores em busca de um mundo cooperativo e inovador. Além disso, ela quer pessoas que também queiram fazer a diferença e realizar seus sonhos junto a instituição.

Recentemente, a instituição divulgou novas oportunidades de emprego, que são presenciais ou remotas. Para participar do processo seletivo, é necessário preencher os requisitos e enviar o currículo para a análise.

Está interessado? Acesse o site oficial do Banco Next e encontre todas as oportunidades e informações necessárias.

