Banco Next abre vagas de emprego em São Paulo; veja os cargos

A Banco Next é uma das empresas brasileiras em busca de colaboradores que possam agregar ainda mais sucesso em todas as atividades disponíveis. São diversas oportunidades anunciadas para a região de São Paulo, considerando qualificação específica e experiências em determinados cargos.

Banco Next abre vagas de emprego em São Paulo

Na busca de profissionais qualificados, a Banco Next está contratando pessoal para fazer parte da equipe de sucesso, recebendo salários compatíveis com o mercado e estabilidade financeira por meio de registro em carteira. Veja quais são os cargos disponíveis, a seguir.

Analista Pleno e Sênior | MIS e Estudos de Crédito

Analista Pleno e Sênior | Negócios, Empréstimos e Financiamentos

Analista Pleno | Estatística e Modelos de Recuperação de Crédito

Analista Pleno | Inteligência de Negócio

Analista Pleno | Key Account – Farmer Marketplace

Analista Pleno | MIS (Cartões e Conta)

Analista Pleno | Modelos de Crédito

Analista Pleno | Operações de Investimentos

Analista Pleno | Planejamento e Controle

Analista Pleno | Projetos

Analista Pleno | Riscos Integrados

Analista Sênior | Analista de Projetos – PMO

Analista Sênior | Arquiteto(a) de Sistemas

Especialista | Adquirência

Analista Sênior | Continuidade de Negócios

Analista Sênior | Customer Insights

Líder | Continuidade de Negócio

Analista Sênior | Dados de investimentos

Líder | Recuperação de crédito

Analista Sênior | Engenheiro(a) de Software

Analista Sênior | Engenheiro de Software (CA API Gateway)

Analista Senior | Engenheiro de Software [Cyber Security]

Leader | SRE/DEVOPS

Analista Sênior | Engenheiro Mobile IOS [Cyber Segurança]

Analista Sênior | Estatística e Modelos de Recuperação de Crédito

Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência | Analista Júnior | Riscos Integrados

Analista Sênior | Governança de TI – Performance

Manager | Engenharia de Dados

Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência | Analista Junior | Agile Master

Analista Sênior | Planejamento e Controle

Analista de Segurança Sênior | CloudSec

Analista Júnior | Estatística e Modelos de Recuperação de Crédito

Analista Junior | MIS (Cartões e Conta)

Analista Júnior | Política de Cartão de Crédito

Analista Junior | Riscos Integrados

Analista Pleno | Admin Jira

Analista Pleno | Continuidade de Negócios

Analista Pleno | Desenvolvedor(a) Full Stack

Analista Sênior | Planejamento e Performance de RH

Banco de Talentos Profissionais | next

Analista Sênior | Políticas de Cartão de Crédito

Líder | Processos de Qualidade e Treinamento

Analista Sênior | PO Projetos

Analista Sênior | Product Owner (Cartões)

Analista Sênior | Product Owner – Open Finance

Líder | Analytics

Analista Sênior | Product Owner PJ (Cash e PIX)

Analista Sênior | Product Owner PJ (Crédito)

Líder | MIS Produtos de Empréstimos e Financiamentos

Analista Sênior | Projetos de Operações

Analista Sênior | Riscos Integrados

Líder | Segmentação de Produtos

Analista Sênior | RTE

Especialista | CRM

Gerente | Central de atendimento PJ

Gerente | Ciência de Dados

Líder | Pricing e Estudos de Produtos.

Como efetuar a inscrição

Para se candidatar a um dos cargos disponíveis na Banco Next, os interessados podem clicar na página de inscrição e cadastrar-se, de acordo com as exigências da função almejada. É importante lembrar que em algumas oportunidades será necessário apresentar experiência no cargo.

