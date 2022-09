O banco Next começa a semana divulgando oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca de reintegração no mercado de trabalho, em São Paulo. Acompanhe todas as informações, a seguir, e veja como se candidatar a um dos cargos.

Banco Next abre vagas de emprego remoto e em São Paulo

O banco Next está divulgando oportunidades para profissionais qualificados e dispostos a complementar com sucesso a equipe, preenchendo as lacunas existentes no quadro de funcionários. Veja quais são as vagas de emprego abertas pela empresa, neste início de semana.

Analista Sênior | Customer Insights

Analista Sênior | Dados de investimentos

Analista Sênior | Engenheiro(a) de Software

Analista Sênior | Engenheiro de Software (CA API Gateway)

Analista Senior | Engenheiro de Software [Cyber Security]

Analista Sênior | Engenheiro Mobile IOS [Cyber Segurança]

Analista Sênior | Estatística e Modelos de Recuperação de Crédito

Analista Sênior | Governança de TI – Performance

Analista Sênior | Planejamento e Controle

Analista Sênior | Planejamento e Performance de RH

Analista Sênior | Políticas de Cartão de Crédito

Analista Sênior | PO Projetos

Analista Sênior | Product Owner (Cartões)

Analista Sênior | Product Owner – Open Finance

Analista Sênior | Product Owner PJ (Cash e PIX)

Gerente | Ciência de Dados

Leader | SRE/DEVOPS

Analista de Segurança Sênior | CloudSec

Analista Júnior | Estatística e Modelos de Recuperação de Crédito

Analista Junior | MIS (Cartões e Conta)

Analista Júnior | Política de Cartão de Crédito

Analista Junior | Riscos Integrados

Analista Sênior | Tech Lead

Banco de Talentos Profissionais | next

Especialista | Adquirência

Especialista | CRM

Analista Sênior | Product Owner PJ (Crédito)

Analista Sênior | Projetos de Operações

Analista Sênior | Riscos Integrados

Analista Sênior | RTE

Gerente | Central de atendimento PJ

Analista Pleno | Admin Jira

Analista Pleno | Continuidade de Negócios

Analista Pleno | Desenvolvedor(a) Full Stack

Analista Pleno e Sênior | MIS e Estudos de Crédito

Líder | Analytics

Líder | Continuidade de Negócio

Analista Pleno e Sênior | Negócios, Empréstimos e Financiamentos

Analista Pleno | Estatística e Modelos de Recuperação de Crédito

Analista Pleno | Inteligência de Negócio

Analista Pleno | Key Account – Farmer Marketplace

Analista Pleno | MIS (Cartões e Conta)

Analista Pleno | Modelos de Crédito

Analista Pleno | Operações de Investimentos

Analista Pleno | Planejamento e Controle

Analista Pleno | Projetos

Analista Pleno | Riscos Integrados

Analista Sênior | Analista de Projetos – PMO

Analista Sênior | Arquiteto(a) de Sistemas

Analista Sênior | Continuidade de Negócios.

Como se candidatar a uma das vagas

Para fazer parte do processo seletivo de recrutamento da Banco Next, os interessados podem acessar a todas as informações diretamente na página de inscrição, escolhendo uma das vagas e cadastrando currículo completo. É importante dar atenção a todos os critérios exigidos para garantir que sua inscrição seja encaminhada para o cargo de acordo com suas habilidades.

