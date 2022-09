Bebidas Fruki abre vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A Bebidas Fruki, fundada em 1924, atuando no ramo de bebidas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, impulsionada por 900 colaboradores dedicados no que fazem e focados no propósito da companhia, abre vagas de emprego. Veja como se inscrever.

Bebidas Fruki divulga oportunidades de emprego

A Bebidas Fruki, companhia que possui valores como nutrir relacionamentos de confiança, investir em profissionais engajados e motivadores, promover a inovação, trabalhar para fazer o melhor, abraçar a sustentabilidade e alavancar resultados, divulga oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul. Dentre as funções, estão:

Analista de Merchandising – CANOAS (Efetivo);

Auxiliar de Depósito – Turno Noite – BLUMENAU (Efetivo);

Auxiliar de Entregas – LAJEADO (Efetivo);

Auxiliar de Serviços Gerais – LAJEADO (Efetivo);

Gerente de Vendas Rota/AS – PELOTAS (Efetivo);

Motorista – Canoas e região – CONTRATAÇÃO SETEMBRO/2022 – CANOAS (Efetivo).

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Bebidas Fruki, os interessados devem acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes ao cargo desejado e anexar o currículo atualizado com todos os dados necessários, como por exemplo, experiências profissionais, telefones para contato, e-mail profissional e cursos profissionalizantes.

