Beneficiários do AUXÍLIO BRASIL podem receber PARCELA EXTRA; veja como

Famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil podem receber um benefício complementar caso se enquadre em determinadas regras. Em suma, além dos abonos básicos concedidos pelo programa social, é possível ter acesso a um benefício extra.

Estudantes entre 12 e 17 anos que pertencem a famílias contempladas pelo Auxílio Brasil podem receber um benefício de R$ 1 mil, pago por 12 meses, caso se destaquem em competições esportivas. A intenção é estimular os adolescentes a participarem da atividade.

Atualmente, o programa de transferência de renda atende mais de 20 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Em suma, os bônus são adicionais ao pagamento mínimo de R$ 400.

No caso do Auxílio Esporte Escolar, é concedido até 12 parcelas no valor de R$ 1 mil para o adolescente, mais uma parcela única de R$ 1 mil para a família.

Quem tem direito ao bônus no Auxílio Brasil

Para ter acesso ao Auxílio Esporte, os adolescentes inscritos no Auxílio Brasil terão direito ao pagamento caso cumpram os seguintes requisitos:

Se destacar em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros;

Vencer as competições (ficando, no máximo, na terceira colocação nas modalidades individuais ou coletivas).

Quem recebe o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é pago para os seguintes grupos:

Famílias em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Famílias em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes, lactantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Famílias que tenham membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que paga um salário mínimo (R$ 1.212,00) à pessoa com deficiência e ao idoso, a partir de 65 anos, de baixa renda;

Ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Todavia, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

O calendário segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), desconsiderando o verificador (número após o traço). Confira as datas:

19 de setembro – NIS final 1;

20 de setembro – NIS Final 2;

21 de setembro – NIS final 3;

22 de setembro – NIS final 4;

23 de setembro – NIS final 5;

26 de setembro – NIS final 6;

27 de setembro – NIS final 7;

28 de setembro – NIS final 8;

29 de setembro – NIS final 9;

30 de setembro – NIS final 0.