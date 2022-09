Benefícios do alecrim e como cultivar dentro de casa

Ervas e especiarias fazem parte do nosso dia a dia. Então, usamos tantas que nem paramos para perceber o quão benéficas elas podem ser para nosso organismo. No artigo de hoje, a estrela da vez é o alecrim, que tem origem mediterrânea. E a sua aplicação é feita em diversas receitas, principalmente para fins aromáticos. Confira quais são os benefícios, e descubra como ter essa planta pertinho de você, cultivando dentro de casa.

Descubra os benefícios do alecrim e como ter a planta em casa

O alecrim é um tipo de arbusto de pequeno porte, fácil de encontrar nas regiões mediterrâneas. Aqui no Brasil, essa planta prefere solos com bastante calcário.

Sendo uma erva aromática, ela possui sabor forte e até amargo. Apesar disso, o seu uso é amplo para receitas diversas, pois, acrescenta aromas incríveis.

O alecrim é uma planta perene, isto é, ela é vigorosa durante todo ano, ou pelo menos na maior parte dele.

Seus galhos costumam ter um diâmetro grosso, sendo firmes. Além disso, as suas folhas são longas, pequenas e de espessura grossa. Geralmente, só elas são usadas nos preparos de receitas. Em alguns pratos, também há o uso dos galhos.

A planta oferece inúmeros benefícios quando consumidas em forma de chás ou nos alimentos. Por isso, veja a seguir, quais são os melhores benefícios do alecrim, para incluir a erva no seu dia a dia.

Os benefícios do alecrim são imensos

O alecrim, além de uma planta de aroma maravilhoso, tem muitas qualidades que ajudam no nosso organismo. Veja os benefícios.

Ajuda na hipertensão

É uma planta capaz de reduzir a pressão arterial, melhorar a circulação e também acalmar os nervos. Nessa situação, consumir o chá de alecrim é o mais recomendado.

Diminui as dores do reumatismo

Quem tem dores reumáticas, sabe que conviver com elas é insuportável. Por isso, o alecrim pode ser um grande aliado para a redução das dores provenientes dessa condição.

Pode reduzir cólicas intestinais e gases

Auxilia na digestão e movimentos peristálticos, o alecrim reduz a ocorrência de gases. Além disso, ainda pode diminuir as dores de cólicas intestinais.

Diminui cólicas menstruais

Mulheres mensalmente sofrem muito com cólicas menstruais. Consumir o chá de alecrim ou o óleo essencial, antes ou durante o período menstrual pode diminuir as dores provenientes da contração uterina.

Diurético

Os alimentos diuréticos podem ser aliados na perda de peso e também para evitar algumas doenças. O alecrim possui ação diurética. Ou seja, são capazes de fazer o corpo suar mais. Com isso, é possível eliminar microrganismos e impurezas pelo suor.

Diminui o estresse

O alecrim é um grande aliado para as pessoas que sofrem de muito estresse, pois ele ajuda a acalmar os nervos. Assim, promove as melhores sinapses cerebrais. Além disso, pode auxiliar no combate à perda de memória e nevoeiro mental.

Outros benefícios do alecrim

Além desses incríveis benefícios do alecrim, ele tem outras funções. Algumas delas envolvem, combate ao mau hálito, ajudar a cessar a tosse. Também é uma ótima erva para prevenir a queda de cabelo e, por fim, auxilia na fortificação dos fios, quando usados em forma de tônico.

Descubra como cultivar alecrim em casa

Ficou encantado com todos esses benefícios do alecrim? Venha descobrir como você pode ter essa erva incrível, pertinho de você para consumir ainda fresca.

O cultivo pode ser tanto com sementes como com mudas por estaquia. Para isso, escolha um vaso de médio porte, com aproximadamente 40 cm de diâmetro, e o mesmo de profundidade. O alecrim costuma se desenvolver em um arbusto de até 1,5 m de altura.

Prepare um solo, com substrato e uma parte arenosa, e que também seja facilmente drenável. Em seguida, plante sua muda ou semente. Aliás, evite apertar muito o solo.

As regas, no início, podem ser feitas sempre que o solo aparentar estar seco. Mas saiba que o alecrim é uma planta que não exige grandes cuidados e nem gosta de muita água.

Além disso, encontre um local onde a planta possa garantir sol pleno. Pois, essa planta gosta de bastante iluminação.

As podas são muito importantes para desenvolver a planta. Após a remoção de um galho, o alecrim é capaz de brotar outros novos no lugar. Desse modo, aumentando a sua produção.

A planta é bastante resistente e por isso é pouco provável que você não tenha sucesso em seu cultivo. Então, viu só quantos benefícios do alecrim existem? Ainda, a planta é de fácil cultivo. Por isso, comece hoje sua plantação de alecrim.