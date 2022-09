A criptomoeda é uma moeda digital que tem se tornado cada vez mais popular, sendo uma inovação tecnológica que está modificando a economia de forma global.

Bitcoin: a mais popular das criptomoedas na economia global

Dentro da categoria de criptomoedas, a Bitcoin é a primeira e, até os dias atuais, a mais popular opção. Nos últimos meses, a moeda Bitcoin tem ganhado mais espaço por conta de sua valorização, já que é uma moeda que movimenta muitos mercados através de diversas transações.

Visibilidade no mercado de investimentos

De forma sucinta, os ambientes nos quais é possível negociar contratos de compra e venda de ativos financeiros para resgates futuros, são denominados mercados futuros. Essa prática protege quem negocia contra a volatilidade dos preços.

O Banco Central do Brasil faz esse controle através de leilões de swap cambial periodicamente. É possível ver esse tipo de anúncio relacionado a esse tipo de segurança quanto à volatilidade da economia, considerando a valorização do dólar e a desvalorização do real.

Bolsa de Chicago

A moeda virtual Bitcoin está sendo oferecida dentro dessa modalidade na Bolsa de Chicago (CME), por isso, a atenção do mercado tem se voltado para essa modalidade de investimento. Embora não tenha sido essa a finalidade da criptomoeda, o seu poder atrativo quanto ao mercado de investimentos é bem elevado.

Transações seguras

As transações feitas pelas criptomoedas são registradas através da tecnologia blockchain que, de forma sucinta, se refere a um banco de dados descentralizados que torna as transações seguras, exatamente por conta da criptografia, visto que os arquivos não podem sofrer nenhum tipo de cópia ou rastreio.

Investir em Bitcoin: elevação dos ganhos ou bolha financeira?

Enquanto alguns especialistas financeiros defendem que o investimento em Bitcoin pode ser de extrema relevância para elevar os seus ganhos; outros economistas apontam que é necessário ter cuidado, pois a moeda digital não é um ativo ou um título; o que pode ocasionar algum tipo de bolha dentro da internet, como ocorreu com o mercado imobiliário, que levou o mercado à crise de 2008.

A tecnologia que popularizou movimenta a criptomoeda ainda é relativamente nova, sendo que o mercado financeiro precisou se adequar, já que grandes empresas e instituições bancárias possuem algum tipo de movimentação considerando as criptomoedas; o que era algo impensável há pouco tempo. Visto que as criptomoedas são descentralizadas. Sendo assim, é necessário entender o cenário para verificar a viabilidade do investimento, tal como em qualquer opção.

Contudo, o fato da popularização do Bitcoins e grandes instituições financeiras estarem utilizando esse modelo de moeda digital, torna o seu valor mais elevado. Portanto, a criptomoeda torna-se um assunto cada vez mais discutido dentro da economia global.