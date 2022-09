BNB contrata banca para concurso

Nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, o BNB (Banco do Nordeste) publicou documento que comprova contratação de banca para seu novo concurso.

Dessa forma, aqueles que desejam participar do certame já podem contar com o Cebraspe como banca examinadora da seleção, de acordo com o extrato. Assim, consultar antigas provas do órgão poderá auxiliar na preparação dos candidatos.

Além disso, o documento já deixa claro qual será o cargo a que o BNB ofertará vagas: Analista de Sistema. Portanto, vê-se que é uma função que exige nível superior de formação.

Com o contrato, o próximo passo deverá ser a confecção e publicação do edital. Desse modo, recomenda-se que o candidato já se prepare para a ocasião.

Entenda melhor o que já se sabe, abaixo.

Como é o cargo de Analista de Sistema?

Considerando o último concurso do BNB para a função de Analista de Sistema, este cargo exige nível superior de escolaridade.

Assim, no último edital, esta função receberia uma remuneração inicial de R$ 4.941,17. Além disso, o profissional teria direito a:

Auxílio-refeição

Auxílio cesta alimentação

13ª cesta alimentação

Auxílio-creche

Seguro de vida em grupo

Participação em plano de previdência complementar

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional

A maioria das oportunidades costumam se destinar para estados nordestinos. Contudo, é possível que o candidato com aprovação trabalhe em outras lotações. Isto é, considerando que o último certame, por exemplo, teve vagas para Espírito Santo e Minas Gerais.

Último concurso segue válido

Em muitos órgãos os concursos acontecem depois de muito tempo de necessidade. No entanto, este não é o caso do certame do BNB para Analista de Sistema, já que o último ocorreu em 2018, com prorrogação em 2021.

Por esse motivo, o processo continua com validade até outubro de 2023, de forma que candidatos com aprovação ainda podem ser convocados. Ainda assim, é importante lembrar que o Banco já convocou candidatos para todas as vagas imediatas.

Além disso, houve convocação para 94 vagas a mais, para além das imediatas (que eram 8), ou seja, com um total de 102.

Banco teve programa de demissão voluntária

O concurso de 2018 do BNB aconteceu depois de um grande número de demissões. Estas, então, acontecerão a partir de um Programa de Incentivo ao Desligamento (PID). Foi um total de 200 funcionários que saíram do órgão, de forma que os concursos se fazem necessários para repor o quadro pessoal.

Nesse sentido, em outubro de 2018, o diretor de Administração, Cláudio Freire, já havia comentado sobre a questão.

“Considerando que o BNB tem, a partir de janeiro de 2019, uma expectativa de desligar 300 profissionais e levando em conta outras saídas, devido a falecimentos e desligamentos naturais, e, além disso, uma perspectiva de uma revisão da área de Tecnologia, é possível que o cadastro de reserva seja utilizado, ao longo destes quatro anos de validade”, declarou.

Este não foi o único PID do órgão, que segue abrindo espaço para renovação dos funcionários.

Como foi o concurso de 2018?

Os cidadãos que desejam concorrer ao futuro concurso do BNB de 2022, poderão se basear no último certame. Isto é, considerando que o exame teve semelhanças importantes para a área.

Com 700 vagas, o concurso de 2018 do BNB ofertou vagas para:

Analista, com um total de 500 vagas, sendo 4 imediatas e 496 para cadastro de reserva.

Especialista, com um total de 200, sendo 4 imediatas e 196 para cadastro de reserva.

Assim, os candidatos precisaram passar por Prova Objetiva com 120 questões com blocos de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos. O primeiro bloco cobrou as disciplinas de:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Já o bloco de Conhecimentos Específicos versava sobre temas de Tecnologia da Informação. É interessante que o candidato consulte o último edital para conferir todas as regras como o conteúdo programático, por exemplo.

Como funciona o BNB?

Por fim, é importante que os cidadãos que desejam trabalhar no BNB conheçam o melhor o órgão.

A criação do Banco do Nordeste ocorreu a partir da Lei Federal nº 1649, de 19 de julho de 1952. Assim, o objetivo seria de atuar no Polígono das Secas. Isto é, o território nacional que conta com longos períodos de estiagem.

Os créditos para esta área, portanto, ficariam sob a responsabilidade do Banco do Nordeste. Atualmente, o BNB possui liderança na aplicação de recursos de longo prazo, bem como de crédito rural dentro de sua área de atuação.

Desse modo, durante seus 70 anos de atuação, o órgão chega a cerca de 2 mil municípios. De todos, a maioria é na região do Nordeste, contudo, o BNB também se encontra em outras áreas.

Os estados em que o Banco se encontra, portanto, são:

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Bahia

Minas Gerais

Espírito Santo

Além disso, é importante lembrar que o BNB é uma instituição financeira múltipla. Sua organização se dá por sociedade de economia mista, de capital aberto. Nesse sentido, são mais de 90% de seu capital sob o controle do Governo Federal.

Conta com sede na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará, desde a sua criação.

BNB terá mais investimento

Para este mês de setembro, o BNB receberá R$ 5 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Isto é, o que representa 19% a mais do que constava em projeto do início do ano de 2022.

Nesse sentido, o presidente do BNB, José Gomes da Costa, se manifestou sobre a questão. Ele entende, então, que estes valores poderão auxiliar em serviços e produtos financeiros com grande demanda no órgão.

“Com o aquecimento da economia após o momento de isolamento social, registramos uma demanda por financiamentos acima da média. O aumento das disponibilidades contribui para que os empresários possam manter seus planos de investimento. Isso significa mais emprego, mais movimentação de fornecedores, mais impostos pagos e mais desenvolvimento da Região”, declarou o presidente.

O estado da Bahia, por exemplo, receberá a quantia de R$ 1,057 bilhão, grande parte de todo o recurso. Portanto, mais 16,62% do que receberia, de acordo com o projeto inicial.

Assim, os servidores do BNB deverão contar com mais este investimento na atuação da instituição bancária.