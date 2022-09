Boticário abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A empresa Boticário abriu novas oportunidades de trabalho em várias partes do país. Há vagas em Belo Horizonte, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul, São Paulo, Joinville, Embu das Artes, Taboão da Serra, Ribeirão das Neves, Florianópolis, Osasco, São José do Rio Preto e outros.

A maioria das vagas divulgadas requerem experiência na área anteriormente, no entanto há diversas oportunidades para pessoas com deficiência.

Além disso, a empresa oferta diversos benefícios como descontos nos produtos do grupo, plano de saúde, vale transporte, plano odontológico, previdência privada e vale alimentação. Confira abaixo os cargos disponíveis:

Caixa – PCD;

Auxiliar De Loja;

Operador De Caixa;

Assistente Comercial;

Consultor De Vendas PCD;

Promotor Externo (Porta À Porta);

Auxiliar De Almoxarifado / Estoquista;

Consultor Externo;

Venda Externa;

Consultor De Campo;

Auxiliar De Estoque;

Consultor (X) De Vendas;

Analista De Treinamento (Multiplicadora);

Curador(A) De Vendas;

VENDEDORA;

Analista Comercial Júnior;

Consultor De Vendas;

Gerente De Loja;

Atendente De Vendas;

Supervisor (A) De Campo;

Coordenador De Loja;

Consultor Externo PAP;

Atendente De Cafeteria;

Consultor Porta A Porta;

Estoquista PCD.

Como se candidatar

Venha fazer parte desta incrível empresa chamada Boticário especializada em cosméticos. Para fazer a sua candidatura, acesse a página de inscrição.

Após isso, encontre o cargo desejado, leia com cuidado os requisitos e atribuições para saber se ele é realmente compatível com o seu perfil e, em caso positivo, clique em “Candidate-se”. Em seguida, faça um breve cadastro na plataforma se esta for a sua primeira visita no site.

