brMalls abre vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões

A empresa brMalls, atuante na administração de shoppings centers no Brasil, abre diversas vagas de emprego em todas as regiões do país. Para os interessados, vale a pena descobrir se você é compatível com a cultura da empresa e, principalmente, verificar a disponibilidade de vagas em sua região.

brMalls oferece oportunidades de emprego em várias regiões do país

A reconhecida administradora de shopping centers brMalls está oferecendo oportunidades para novos trabalhadores de todo o país que desejem trabalhar na empresa. Fundada em 2006, a empresa atua na administração e no comércio para shoppings centers e conta com 5.000 funcionários em todo o país.

A cultura da brMalls é focada na administração do shopping como um espaço de convivência e compras. Por isso, para trabalhar na brMalls é preciso ser apaixonado por pessoas e saber trabalhar em grupo. Você se encaixa na cultura da empresa? Se sim, siga conosco para conhecer as vagas de emprego na empresa:

Aprendiz:

Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro;

Estágio:

Estagiário Comercial em São Paulo;

Estagiário Financeiro no Maranhão;

Estagiário Jurídico no Rio de Janeiro;

Efetivo:

Analista de Social Media no Paraná;

Analista de Comunicação no Espírito Santo;

Auxiliar de Compras em Minas Gerais.

Como trabalhar na brMalls

Para conhecer todas as vagas disponíveis e concorrer a uma vaga de emprego na brMalls, acesse o site da empresa e cadastre-se no processo seletivo. Após a sua inscrição ser efetuada, a empresa entrará em contato com você por meio da plataforma de seleção (Gupy) para informar os próximos passos da seleção.

